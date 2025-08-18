Vilkaviškio rajone į ežerą įlėkė automobilis

Kai skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, įvykis užregistruotas Šeimenos seniūnijoje, Alvito kaime.
22.26 val. buvo gautas pranešimas, kad į ežerą įvažiavo automobilis ir skęsta.
Automobilis „Mercedes-Benz“ buvo įvažiavęs iki pusės į ežerą.
Vairuotojas išlipo, jį apžiūrėjo medikai.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir automobiline gerve transporto priemonę ištraukė iš vandens.
