TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilkaviškio rajone į ežerą įlėkė automobilis

2025-08-18 10:34 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 10:34

Sekmadienio vakarą ugniagesiai gelbėtojai Vilkaviškio rajone iš ežero traukė į jį įvažiavusį automobilį.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Kai skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, įvykis užregistruotas Šeimenos seniūnijoje, Alvito kaime.

22.26 val. buvo gautas pranešimas, kad į ežerą įvažiavo automobilis ir skęsta. 

Automobilis „Mercedes-Benz“ buvo įvažiavęs iki pusės į ežerą.

Vairuotojas išlipo, jį apžiūrėjo medikai. 

Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir automobiline gerve transporto priemonę ištraukė iš vandens.

