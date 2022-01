Vienu klausimu liberalai brėžia liniją: jei nesulauksime koalicijos partnerių palaikymo, kils diskusijų dėl koalicijos tvirtumo

Besibaigiant pratęstai Seimo rudens sesijai, parlamentarai nesiryžo palaikyti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta šiek tiek liberalizuoti alkoholio reklamos rinką – atlaisvinti kai kuriuos alkoholio reklamos suvaržymus bei sušvelninti alkoholio prekybą masiniuose renginiuose. 51 Seimo nariai balsavo už, 42 – prieš, 25 susilaikė, todėl projektui nepritarta.

Tačiau šios pataisos Seimo komitetuose gerokai nutolo nuo to, ką 2021-šjų vasarą siūlė Liberalų sąjūdis. Liberalų registruotose pataisose siūlyta leisti asmenims nuo 18 metų amžiaus vartoti silpnesnį alkoholį, taip pat suvienodinti alkoholio pardavimo laiką, sekmadieniais jį pratęsiant iki 20 val.

Teko nusileisti kolegų prašymams

Vis dėlto pirminių pataisų iniciatorius, Seimo narys, liberalas Andrius Bagdonas neabejoja, kad liberalai kartu su valdančiosios koalicijos partneriais dar pavasario sesijoje sugrįš prie alkoholio rinkos liberalizavimo klausimo.

„Mes su frakcija savo apsitarėme ir aš galvoju, kad su koalicijos partneriais mes kalbėsime apie sugrįžimą prie šito klausimo. Nes čia yra daug perteklinių draudimų, kuriuos priėmė prieš tai buvęs Seimas“, – tv3.lt sakė A. Bagdonas.

A. Bagdonas priklauso Seimo Ekonomikos komitetui, kuris ir buvo paskirtas pagrindiniu, svarstant Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas. Jis piktinasi, kad komitete liberalai turėjo padaryti daug nuolaidų, idant sulauktų didžiųjų koalicijos partnerių – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – palaikymo, tačiau jo vis tiek nesulaukė.

„Mes padarėme labai daug nuolaidų didiesiems koalicijos partneriams, atsižvelgdami į jų norus atsisakyti jaunimo klausimo, kitų aspektų, tikėdamiesi, kad jie palaikys šitą įstatymo projektą. Tačiau nutiko taip, jie vis tiek nepalaikė šito įstatymo projekto. Man dėl to yra labai gaila“, – sakė A. Bagdonas.

Jis patikino, kad grįžtant prie Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, bus kalbama ir apie prieš tai iš pataisų išbrauktus pasiūlymus – pavyzdžiui, leisti alkoholį parduoti ir vartoti asmenims nuo18 metų amžiaus bei ilginti prekybos alkoholiu laiką sekmadieniais.

„Ir dabar mes frakcijoje diskutavome, kad tuomet nėra prasmės atsisakyti to, kuo mes tikime, – kad pilnametis žmogus turi teisę turėti tokias pat teises, nesvarbu, ar jam 18 ar 70 metų. Taip pat sekmadieniais nelogiškas draudimas prekiauti po 15 val.

Man atrodo, mes tikrai pavasario sesijoje sugrįšim prie šito projekto. Jei koalicijos partneriai nepalaikys, tada kyla įvairių diskusijų dėl to koalicijos tvirtumo, ar tikrai mažieji koalicijos partneriai yra girdimi. Toks pasakymas, kad konservatoriai šiame balsavime balsavo laisvai, mane šiek tiek nuvylė ir nustebino“, – pridūrė Seimo narys.

Jis pripažino, kad alkoholio rinkos liberalizavimo klausimą laiko vienu esminių klausimų, sprendžiant, ar koalicijos partneriai sugeba dirbti išvien.

„Nepaisant to, kad mūsų yra dvigubai mažiau, mes norime to paties konstruktyvaus dialogo ir kad mes būtume išgirsti. Jeigu buvo sutarta taip, kad mes padarome tam tikras nuolaidas, kurių, mano nuomone, tikrai nereikėjo daryti, mes jas padarėme, <...> nepaisant to, jie vis tiek nepalaikė šito įstatymo projekto.

Mes prie šito klausimo tikrai norime sugrįžti. Ir jeigu yra koalicija, tai turi būti girdimi visi koalicijos partneriai, nepaisant to, kiek vienoje ar kitoje frakcijoje yra Seimo narių“, – akcentavo A. Bagdonas.

Stengėsi rasti kompromisą

Tuo metu TS-LKD narys, A. Bagdono kolega Ekonomikos komitete Andrius Kupčinskas nesutinka su konservatoriams skirta kritika.

Ir išties, balsavimo Seimo salėje rezultatai rodo, kad dauguma konservatorių pataisas palaikė – 28 balsavo už, 2 susilaikė, 8 balsavo prieš, o dar 12 nedalyvavo balsavime. Labiausiai pataisų nepalaikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kurios 20 narių vienbalsiai balsavo prieš.

Kartu A. Kupčinskas nesutinka, kad dėl gerokai nuo pirminio varianto nutolusių pataisų būtų galima kaltinti būtent Ekonomikos komitetą. Jo teigimu, komiteto nariai tiesiog bandė rasti kompromisą.

„Man keista girdėti, kad Ekonomikos komitetas bandomas parodyti, kaip iešmininkas kažkoks. Tai tikrai to nebuvo. Kaip tik Ekonomikos komitete mes, valdančiosios koalicijos nariai, stengėmės surasti aukso vidurį, kompromisą. Nes iš tiesų matėme, kad opozicija bet kokiems pasiūlymams ar užregistruotoms pataisoms nepritars.

Šioje vietoje konservatoriai tikrai nebuvo kažkokie stabdžiai. Mes kaip tik daugiau linkome į liberalų pusę ir žiūrėjome per ekonomiškumo prizmę. Stengėmės girdėti, ką sako ir pramonininkai, ir vietos gamintojai. Ir palaikėme tas nuostatas, ypač dėl 15 proc., dėl mugių, dėl informacijos sklaidos“, – tv3.lt vardijo A. Kupčinskas.

„Taip, dėl amžiaus 18 metų ar sekmadienių pozicijos išsiskyrė“, – pridūrė jis.

Konservatoriaus teigimu, spręsdami alkoholio ribojimų švelninimą jo bendrapartiečiai stengėsi „palikti savo konservatoriškas pozicijas labiau šone, žiūrėti per ekonomiškumo prizmę“. Ir vis dėlto A. Kupčinskas sako matantis prasmę Seimui grįžti prie Alkoholio ribojimų švelninimo klausimo. Tačiau čia pat priduria, kad nekalbama apie tokią liberalią alkoholio rinką, kokia Lietuvoje veikė į LVŽS įteisinus dabar galiojančius apribojimus.

„Matyčiau prasmę [grįžti prie pataisų]. Gamintojai pabrėžia, kad jiems svarbiau dalykai dėl reklamos, tai aktualu žiniasklaidai. Šitoje situacijoje jie kaip tik nematė didelės tragedijos dėl prekybos valandos vienokios ar kitokios. Pats buvau registravęs su kolega Linu Slušniu pasiūlymą apskritai atsisakyti prekybos sekmadieniais, nes bet kokia valanda yra sunkiai pagrindžiama.

Gal iš pirmo žvilgsnio atrodo kuklūs pakeitimai dėl informacinių pranešimų, bet jie būtų gana logiški dėl to puslapių neplėšymo iš žurnalų ir kitų dalykų. Manome, kad tai bent kažkiek sureguliuotų tą rinką. <...>

Turbūt sudėtinga būtų kalbėti apie visišką liberalizavimą visos rinkos ir grįžimą prie to, kas buvo iki 2017 metų. Tai turbūt būtų sudėtinga. Bet tam tikri kosmetiniai pakeitimai būtų aktualūs rinkai ir subalansuotų tą pačią rinką. Nenorėčiau sakyti, kad ekonomikos komitetas nebandė subalansuoti. Kaip tik Ekonomikos komitete mes bandėme išklausyti ir subalansuoti visas pozicija, visi balsavimai vyko vieno balso persvara – valdančiosios daugumos balsais“, – teigė A. Kupčinskas.

Be to, jo teigimu, surinkti pakankamai balsų pritarti klausimui buvo sunku jau vien dėl to, kad balsavimas vyko pratęstos sesijos metu, kai nedalyvavo daug Seimo narių.

„Galima sakyti, matyt, tai ir lėmė, kad tų balsų pritrūko net iš valdančiosios daugumos. Sugrįžus pavasario sesijoje didesne apimtimi ir sudėtimi matyčiau prasmę, kad tos pataisos judėtų į priekį.

Jeigu mums dar kartą teks tą misiją pakartoti kaip pagrindiniam komitetui, aš tikrai manau, kad imsimės ir bandysime grįžti į plenarinių posėdžių salę“, – patikino Seimo narys.

Vyriausybė palaiko ribojimų švelninimą

Vyriausybė dar lapkritį pritarė Seimo narių siūlytoms lankstesnėms alkoholio pardavimo ir reklamos sąlygoms – pailginti alkoholio prekybos laiką sekmadieniais, leisti vartoti visus alkoholinius gėrimus asmenims nuo 18 metų, sudaryti sąlygas teikti informaciją apie alkoholinius gėrimus maisto ir gėrimų pristatymo vartotojams paslaugas teikiančiose interneto platformose.

„Šiuo metu Lietuvoje galioja ypač griežta alkoholio prekybos ir reklamos tvarka, tačiau dalis ribojimų yra nepagrįsti ir neveiksmingi. Todėl, siekdami liberalesnės alkoholio prekybos ir reklamos, Seimo nariai inicijavo, o Vyriausybė pritarė įstatymo pakeitimams, suteiksiantiems daugiau lankstumo tiek gyventojams, tiek verslui, kadangi jais bus atsisakyta perteklinių reikalavimų“, – lapkritį sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Tam, kad alkoholio galėtų įsigyti ir asmenys nuo 18 metų amžiaus, pritarė ir premjerė, konservatorių atstovė Ingrida Šimonytė. Tačiau ji skeptiškai vertino pasiūlymą keisti prekybos alkoholiu laiką.

„Didžioji dalis žmonių yra prisitaikiusi prie tos situacijos, kuri galioja, ir jos kaitaliojimas nežinau, kokios turi pridėtinės vertės“, – šio sausio sakė I. Šimonytė.