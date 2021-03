Vienintelio smūgio kaina: už grotų vyras praleis daugiau kaip 5 metus

Dėl to teisiamųjų suole atsidūrė Elektrėnų rajono gyventojas Linas G. Teisėsaugai gerai žinomas smurtautojas pripažintas kaltu ir už grotų praleis 5 metus ir 3 mėnesius.

Tiesa, su bausme nesutikęs vyras, dar teikė apeliaciją bei siekė su laisvės atėmimu nesusijusio verdikto, tačiau teismas pavojingu recidyvistu pripažinto asmens nepasigailėjo.

Smurtas prie parduotuvės

Linas G. buvo teisiamas dėl to, kad sunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą. Konfliktas kilo Naujųjų Kietaviškių kaime (Elektrėnų k.) dar 2019 m. rugpjūčio 4 d., apie 19 val., prie parduotuvės.

Vyras sudavė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajam J. S. į veido sritį. Šis nuo patirto smūgio nukrito ir galva atsitrenkė į asfaltuotą kelio dangą.

Taip nukentėjusiajam buvo padarytas kairės veido pusės sumušimas. Jam nustatytas nosikaulio lūžis, kraujo išsiliejimas po kietuoju smegenų dangalu.

Iš pradžių šią bylą išnagrinėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai. Jie smurtautoją pripažino kaltu ir paskyrė jam laisvės atėmimą 5 metams ir 3 mėnesiams.

Prie šios bausmės dar buvo pridėta ir kita, už tai, kad šis asmuo sėdo prie vairo išgėręs. Nors įkalinimo metų tai neprailgino, tačiau Linas G. privalės sumokėti 2260 eurų baudą. Jam 3 metus uždrausta vairuoti automobilį ir iš jo bus išieškota 1240 eurų suma (tiek įvertintas jo vairuotas automobilis).

Dėl smurto bylos, Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš Lino G. priteista 4 461 eurų žalos atlyginimas už nukentėjusiojo gydymą.

Prašė nesodinti už grotų

Apeliaciniu skundu nuteistasis prašė pakeisti nuosprendį. Jis siekė, kad veika būtų perkvalifikuota pagal kitą baudžiamojo kodekso straipsnį. Linas G. siekė, kad būtų nuteistas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir jam būtų paskirta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.

REKLAMA

„Byloje surinktus ir teisminio nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus teismas vertino tendencingai, neobjektyviai, grindė prielaidomis ir spėjimais, visiškai ignoruodamas nekaltumo prezumpcijos ir teisingo teismo principus.

Įrodymai buvo vertinami selektyviai ir atsietai vienas nuo kito, pirmenybę teikiant kaltinimui palankiems įrodymams bei nemotyvuotai atmetant kitus, mano pateiktus įrodymus. Todėl buvo neteisingai pritaikytas straipsnis ir paskirta per griežta laisvės atėmimo bausmė“, – savo skunde aiškino nuteistasis.

Jis teigė, kad tą dieną nukentėjusysis būdamas apsvaigęs nuo alkoholio pats susižalojo krisdamas. Šis prieštaravimas nuosprendyje nėra paneigtas ir turi būti vertintinas apelianto naudai.

Paaiškėjo, kad smurtą užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros. Tiesa, ir tai, anot smurtautojo kelia tam tikrų abejonių. „Vaizdo medžiagoje nesimato, kaip nukentėjusiojo galva atsitrenkia į asfaltą, todėl tiek teismo, tiek ekspertės išvados, kad nukentėjusysis stipriai trenkėsi galva į asfaltą ir dėl to buvo sutraumuotas, tėra tik prielaidos.

Vaizdo medžiagoje matyti, kad nukentėjusysis iš pradžių krito ant užpakalio ir tik po to ant asfalto, todėl tokiu būdu krisdamas negalėjo taip stipriai prasiskelti galvos“, – teismui argumentus dėstė Linas G.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad nukentėjusysis neprarado sąmonės ir be pašalinių pagalbos iškart po įvykio pats atsikėlė ir nuėjo.

„Iš to galima daryti išvadą, kad smūgis nebuvo toks stiprus, kad galėtų sukelti tokias sunkias pasekmes. Be to, iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad kraujo įvykio vietoje nebuvo rasta. Kraujo buvo rasta tik ant nukentėjusiojo pagalvės namie, kas patvirtina nukentėjusiojo dėstomas aplinkybes apie tai, kad jis, būdamas neblaivus, galėjo prasiskelti galvą jau po įvykio grįždamas namo“, – teisme aiškino nuteistasis.

Linas G. teigė, kad dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, nukentėjusiojo atsiprašė, su juo susitaikė bei kompensavo patirtą žalą. Tai patvirtindamas nukentėjusysis pateikė raštišką pareiškimą teismui, kuriame prašė neskirti apeliantui bausmės, susijusios su laisvės atėmimu.

Vis dėlto, net du teismai patvirtino, kad Lino G. kaltė įrodyta ir jis privalo atlikti paskirtą bausmę.