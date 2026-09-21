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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę

2026-09-21 08:34 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 08:34
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Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,9 proc. Pavasarį prognozuotas 3,3 proc. augimas.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 2,9 proc. Pavasarį prognozuotas 3,3 proc. augimas.

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Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose.

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„Vertindami įvairius statistinius duomenis, kol kas matome reikšmingą taupymo padidėjimą. Tai paaiškina, kodėl ekonomikos augimas išliko solidus, bet nesukūrė tokio impulso, kokio buvo tikėtasi iš milijardinių išmokų“, – pranešime sakė Fiskalinės stebėsenos centro vadovė Jurga Rukšėnaitė.

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Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę iki 2,9 proc.

Pasak jos, balandį vienadienių indėlių likutis, kuris iš esmės atitinka pinigus bankų sąskaitose, buvo beveik 30 proc. didesnis nei prieš metus ir siekė daugiau nei 22 mlrd. eurų, o liepą dar šiek tiek padidėjo.

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Tuo metu 2027 metais augimas turėtų sulėtėti iki 2,4 procento (pavasario prognozė – 2,3 proc.).

Pasak Valstybės kontrolės, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija Artimuosiuose Rytuose.

Pakilus energetinių išteklių kainoms, institucija padidino infliacijos prognozę iki 5 proc. šiemet ir 3,7 proc. kitąmet. Pavasarį prognozės atitinkamai siekė 3,9 proc. ir 2,8 proc.

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Darbo rinkoje didelių pokyčių nesitikima: nedarbo lygis nedidės, užimtųjų skaičius iš esmės nesikeis, o vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius augs sparčiau nei kainos.

Pasak Valstybės kontrolės, atnaujintos ekonomikos prognozės leidžia tikėtis, kad 2026 metais valstybės pajamų planas bus įgyvendintas. Teigiama, kad net jei pelno mokesčio būtų surinkta mažiau, nei tikėtasi, tai galėtų atsverti didesnės gyventojų pajamų ir pridėtinės vertės mokesčių pajamos.

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Pabrėžiama, kad planuojant tolesnių metų valstybės finansus, svarbu įvertinti, kad ekonominė aplinka gali greitai keistis.„Šių metų valstybės biudžeto pajamų perspektyva išlieka pakankamai palanki, tačiau tai neturėtų tapti pagrindu pernelyg optimistiškai planuoti ateinančių metų biudžetą. Neapibrėžtumas šiuo metu yra didelis, o pasikeitus ekonominei situacijai, keistųsi ir valstybės pajamos“, – pranešime sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

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„Planuojant 2027–2029 metų biudžeto pajamas ir išlaidas, būtina išlaikyti ypatingą atsargumą ir pasilikti manevro laisvę galimiems netikėtumams atremti bei užtikrinti tvarų valstybės skolos lygį“, – pridūrė ji.

Valstybės kontrolė, be kita ko, patvirtino Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų, kuris skelbtas anksčiau rugsėjį. Ministerija prognozuoja, kad šiemet Lietuvos BVP augs 2,9 proc., kitąmet – 2,2 proc.

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