Valstiečiai siūlo savanoriškai apsispręsti, kaupti pensijai ar ne

Tokią Pensijų kaupimo įstatymo pataisą penktadienį Seime įregistravo 10 opozicijos frakcijai priklausančių parlamentarų – 2018 metais, valdant „valstiečiams“, jie pritarė Vyriausybės pateiktai reformai, numačiusiai privalomą gyventojų įtraukimą į pensijos kaupimą.

Be to, dabar jie siūlo žmonėms suteikti galimybę visiškai sustabdyti įmokų mokėjimą. Dabar žmonės tai gali padaryti laikinai – nuo vieno iki 12 mėnesių per visą kaupimo laikotarpį.

Siūloma, kad patys kaupiantieji pasirinktų išmokos laiką ir būdą. Iki šiol žmogus neturi jokios pasirinkimo laisvės pasinaudoti savo sukauptomis lėšomis.

Premjerė Ingrida Šimonytė sausio pabaigoje BNS interviu panešė apie galimus antros pakopos pensijų kaupimo sistemos pokyčius, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė BNS yra sakiusi, kad sistemos kryptis bus išlaikyta, o pakeitimai bus nedideli ir Seimą pasieks pavasario ar rudens sesijoje. Pasak jos, vienas siūlymų būtų rečiau žmones informuoti apie privalomą įtraukimą – du kartus vietoj trijų.

Antros pakopos pensijų kaupime šiuo metu dalyvauja apie 1,4 mln. žmonių. Preliminariai skaičiuojama, kad šiemet į pensijų kaupimą bus įtraukta apie 64,8 tūkst. žmonių. Pernai kaupti nusprendė per 60 tūkst. asmenų.

Antrosios pakopos pensijų fondai Lietuvoje pradėjo veikti 2004-aisiais.