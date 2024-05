Valatka apie Šimonytės ir konservatorių viltis: jiems be šansų turėti prezidentą

Apie tai R. Valatka kalbėjo naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“.

Nors dėl ateinančio penkmečio šalies vadovo kėdėje kaunasi du svarbiausi Lietuvos politikai, daugelis pasigęsta žymesnės rinkiminės kovos – aršių debatų, ryškesnių kampanijų. Tačiau pasak Rimvydo Valatkos, ši dvikova atrodo nyki, nes jos rezultatai jau seniai buvo aiškūs.

„Viena pusė buvo susitaikiusi jau prieš iškeliant kandidatę Šimonytę. Visiems buvo aišku, kad šansų nėra. Buvo pasirinktas minimalistinis variantas, nes didelė partija negali nekelti kandidato, didelė partija negali nedalyvauti rinkimuose. <...>

Konservatoriai pasirinko turėti kandidatę. Geresnio neturėjo arba neieškojo, ir turbūt neapsimokėjo ieškoti, nes partijos nenori daryti didelių investicijų į prezidentą. Pateko į antrą turą – programa minimum įgyvendinta.

Galų gale, kam leisti pinigus tam, jei dar yra Europos Parlamento rinkimai, kurie yra svarbūs – nepaisant to, kad tautai jie nesvarbūs, partijoms jie yra labai svarbūs.

Dar yra Seimo rinkimai, kurie yra patys svarbiausi, nes Lietuva yra parlamentinė prezidentinė respublika – laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ kalbėjo R. Valatka

Balsų galėjo netekti ir dėl skandalų

Vilčių daug nekelia ir I. Šimonytės rinkėjų balsų skaičius, lyginat šiuos ir praėjusius prezidento rinkimus.

Anot R. Valatkos, skaičiai galėjo kristi dėl įvairių skandalų, kurių dalimi tapo ir premjerė – pavyzdžiui „čekiukų skandalas“, į kurį įsivėlė keli ministrai.

„Ministrė pirmininkė, kuri laikosi įstatymų ir Konstitucijos, turėjo vienareikšmiškai juos atstatydinti, jeigu jie patys neatsistatydino.

O dabar, viena Šiugždinienė atstatydinta, o Skaistė ir Kairys liko. Kuo jie skiriasi? Jie buvo toje pačioje Kauno taryboje ir ėmė tas pačias babkes.

Antras dalykas – prisimenate, kai po to buvo momentas, kad ai, atsistatydinu? Tai tada jau reikia vykdyti. Čia kaip su kardu – be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk“, – sakė publicistas.

