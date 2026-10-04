Užventės kaime – naujovė: štai ką ketina įkurti

Šalia dabar esančios tinklinio aikštelės, 25 arų teritorijoje, planuojama pastatyti treniruoklių, įrengti žaidimų ir pramogų erdvę vaikams, pavėsinę ir laužavietę.
Viekšnių seniūnas Kornėlijus Kryžius BNS teigė, kad dauboje esanti teritorija yra vienintelė pusketvirto šimto gyventojų kaime, ją būtų galima pritaikyti gyventojų poreikiams ir ji taptų bendruomenės sambūrių centru.
„Tokios vietos neturime. Bendruomenė neturi ir patalpų. Bus vaikų žaidimų aikštelė, galima bus švęsti ir gimtadienius, treniruokliai turėtų atsirasti, tinklinio aikštelė liks, bus pastatyta pavėsinė, įrengta laužavietė, kuri pasitarnaus, nes kaime labai aktyviai švenčiamos Užgavėnės“, – BNS teigė seniūnas.
„Prieš porą metų pasikeitė bendruomenės pirmininkas, atėjo jaunas, veiklus, su vizija. Atsirado ir tokių įdomesnių bendruomenės susibūrimų tradicijų, įliejo tą tokią kultūrinę veiklą. Atsirado iniciatyvinė grupė aktyvių Užvenčio gyventojų“, – aiškino K. Kryžius.
Seniūno teigimu, Užventės kaimas yra vienas didesnių Mažeikių rajone.
Kaip BNS sakė Mažeikių savivaldybė, kas konkrečiai bus šioje teritorijoje, priklausys nuo finansavimo. Rajono taryba ketina pripažinti šį sklypą svarbiu vietos bendruomenei.
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