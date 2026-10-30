Už svastiką ant plakato per Eurolygos rungtynes kauniečiui skirta bauda

Rugsėjo pabaigoje nedidelė svastika buvo pastebėta ant plakato, „Žalgirio“ arenoje iškelto organizuotų sirgalių tribūnoje per rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiakos“.
„Protokolas surašytas spalio 27 dieną“, – BNS patvirtino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Už komunistinių ar nacistinių simbolių demonstravimą Administracinių nusižengimų kodekse numatyta minimali bauda – 300 eurų. 1996 metais gimusiam kauniečiui skirta pusė minimalios baudos, kadangi per pastaruosius metus jis nebuvo baustas už tokį pažeidimą.
Eurolyga „Žalgiriui“ už sirgalių pademonstruotą svastiką skyrė 30 tūkst. eurų baudą.
Kaip rašė BNS, rugsėjo 29-osios vakarą „Žalgirio“ arenoje žaidžiant Eurolygos antrojo turo rungtynes, prieš pat jų pradžią organizuotų sirgalių tribūnoje buvo iškeltas plakatas, skirtas ilgamečiam sirgaliui, kuriam neseniai futbolo rungtynių metu buvo suteikta gyvybę išgelbėjusi medicininė pagalba. Plakate buvo pavaizduotas sirgalius, jam padėję medikai ir žinutė „Su šaliku amžinai“.
Vėliau paaiškėjo, kad ant plakato buvo atsiradęs ir draudžiamas simbolis, kuris, pasak Kauno „Žalgirio“, neturi jokio ryšio nei su pirminiu plakato sumanymu, nei su jo perduodama žinute.
Simbolis buvo nupieštas apatiniame dešiniajame plakato kampe.
Kauno „Žalgiris“ nurodė griežtai smerkiantis ir netoleruojantis antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos bei bet kokių kitų neapykantos formų, taip pat – nacistinių, sovietinių ar kitus totalitarinius režimus simbolizuojančių ženklų.
Klubas pažymėjo, kad yra nustatęs plakatų ir kitos vizualinės atributikos derinimo tvarką, o rengiant šią choreografiją buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, kuriame jokių draudžiamų simbolių nebuvo.
„Žalgiris“ kreipėsi į teisėsaugos institucijas, siekdamas nustatyti visas įvykio aplinkybes.
Organizuotų „Žalgirio“ sirgalių grupė „Green White Boys“ atsiprašė dėl incidento.
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