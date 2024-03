Už parlamentines lėšas politikai galės įsigyti iki trijų telefonų, kompiuterių

Seimo narys parlamentinei veiklai vykdyti per kadenciją galės įsigyti ne daugiau kaip tris telefonus ir tris kompiuterius, be to, nustatyta, kad vienos rūšies prekėms ir paslaugoms negalima skirti daugiau kaip pusės per metus skiriamų parlamentinių lėšų.

Šie ir kiti pokyčiai padaryti tiek atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijas, tiek į akcijos „Skaidrinam“ atskleistas negeroves.

Pagal Seimo valdybos sprendimą, Etikos ir procedūrų komisijai paprašius, parlamentarai turės paaiškinti, kokiems tikslams įsigytos prekės.