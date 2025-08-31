Uteniškiai pakraupo, ką išvydo po šventės: mieste – šiukšlių lavina

Rugpjūčio 28–30 dienomis Utenoje buvo surengta miesto šventė.
Vis tik po renginio gyventojai liko pasibaisėję, mat šventės vietoje kitą rytą išvydo kalnus šiukšlių.
„Labai gerai, kad įkelta nuotrauka. Vaizdas kraupus... žmonės gal pagaliau susimąstys“, – rašė viena iš socialinio tinklo vartotojų.
„Vakar išties liūdino mūsų „kultūra“, senokai buvau miesto šventėje iki galo, galvojau jau išaugom iš tokio lygio...“, – rašė kita internautė.
Tokius vaizdus įamžino ir fotografė Asta Zavackienė, kuri sutiko pasidalyti nuotraukomis kartu su naujienų portalu tv3.lt.
„Tvarkingas miestas nėra savaime suprantamas dalykas. Už švaros visada stovi žmonės, kurie kasdien rūpinasi mūsų aplinka“, – kalbėjo fotografė.
O šiuos žodžius liudija ir užfiksuotos nuotraukos – jose galima matyti, kaip šiukšles surenka pasamdyti darbuotojai.
Pašnekovė sakė, kad ji šiuo metu įgyvendinau projektą „(Ne)Pastebimieji“, kurį finansuoja Utenos rajono savivaldybė.
„Per fotografiją noriu parodyti žmones, kurie tvarko Uteną – atliekų tvarkytojus, želdynų prižiūrėtojus, viešųjų erdvių tvarkytojus. Jų darbas dažnai lieka nepastebėtas, nors būtent jie kuria švarų ir tvarkingą miestą“, – pasakojo A. Zavackienė.
Meras žada ieškoti sprendimų
Sekmadienį Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas socialiniame tinkle rašė, kad miesto gimtadienio šventės atmosfera buvo puiki.
„Sutikau daugybę draugų ir pažįstamų, kurie specialiai grįžo šventiniam savaitgaliui į gimtinę iš kitų miestų ar šalių, kas galėtų tapti gražia tradicija ateityje.
Geras oras, išskirtinė atmosfera, įvairiausi atlikėjų pasirodymai, renginiai, turiningos veiklos, gausios mugės, pilnos gatvės ir kavinės žmonių parodė, kad ne tik didmiesčiuose, bet ir tokiuose miestuose kaip Utena galima turėti kokybiškas šventes. Gimtadienis baigėsi, tačiau nauji reginiai ir šventės jau pakeliui. Tad ačiū visiems buvusiems drauge ir iki pasimatymo“, – rašė M. Kaukėnas.
Socialinio tinklo vartotojų paklaustas dėl netvarkos po renginio, meras tikino, kad šventės vieta buvo sutvarkyta.
„Sutvarkyta greitai kaip ir kiekvienais metais. Deja, pastatyti po šiukšlių dėžę prie kiekvieno būtų sudėtinga, nors ir kas metai konteinerių skaičių komunalininkas didina.
Kitiems metams bus taip pat ieškoma sprendimų“, – kalbėjo jis.
M. Kaukėnas taip pat socialiniame tinkle pasidalijo fotografija, kur iš tiesų yra matoma, kad renginio vietoje šiukšlės jau buvo surinktos.
