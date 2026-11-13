Ukrainos vėliavą nuo pastato Vilniuje nuplėšęs vyras – sulaikytas

Pasak pareigūnų, ketvirtadienį apie 4.45 val. neblaivus vyras nuo ministerijos pastato Gedimino prospekte nuplėšė Ukrainos vėliavą, sulaužė jos kotą ir nešėsi ją prospektu.
Vėliavą išmetė į šiukšliavežį
Ties sankryža su A. Vienuolio gatve jis vėliavą įmetė į šiukšliavežį.
Tos pačios dienos vakarą, apie 22.22 val., pareigūnai įtariamąjį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Policijos duomenimis, 2005 metais gimęs vyras teisėsaugai žinomas dėl anksčiau padarytų nusikalstamų veikų.
Jam pareikšti įtarimai dėl užsienio valstybės vėliavos išniekinimo ir paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
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