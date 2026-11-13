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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ukrainos vėliavą nuo pastato Vilniuje nuplėšęs vyras – sulaikytas

2026-11-13 16:07 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 16:07
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Vilniuje sulaikytas 21 metų vyras, įtariamas nuo Susisiekimo ministerijos pastato nuplėšęs Ukrainos vėliavą, penktadienį pranešė sostinės policija.

Ukrainos vėliava (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)
GALERIJA (11)

Vilniuje sulaikytas 21 metų vyras, įtariamas nuo Susisiekimo ministerijos pastato nuplėšęs Ukrainos vėliavą, penktadienį pranešė sostinės policija.

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Pasak pareigūnų, ketvirtadienį apie 4.45 val. neblaivus vyras nuo ministerijos pastato Gedimino prospekte nuplėšė Ukrainos vėliavą, sulaužė jos kotą ir nešėsi ją prospektu.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Vėliavą išmetė į šiukšliavežį

Ties sankryža su A. Vienuolio gatve jis vėliavą įmetė į šiukšliavežį.

Tos pačios dienos vakarą, apie 22.22 val., pareigūnai įtariamąjį sulaikė ir uždarė į areštinę.

Policijos duomenimis, 2005 metais gimęs vyras teisėsaugai žinomas dėl anksčiau padarytų nusikalstamų veikų.

Jam pareikšti įtarimai dėl užsienio valstybės vėliavos išniekinimo ir paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

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