TV3 Žinios. Valdui Adamkui – 100 metų; Lenkija sutelkė gausias pajėgas prie sienos su Kaliningradu

Lenkai pradėjo specialią operaciją pasienyje su Kaliningradu – po žvalgybos perspėjimo, sutelkė gausias pajėgas. Šalies premjeras Donaldas Tuskas sako, kad tiek lenkų, tiek ir sąjungininkų žvalgybos perspėja, kad rusai artimiausiu metu gali surengti provokaciją, galbūt net įsiveržti į Lenkijos teritoriją. Kaip tik vieną mįslingą incidentą lenkai užfiksavo ir šiąnakt, tačiau anot Tusko, lenkų pajėgos sureagavo greitai. Neramu ir pas kaimynus latvius – pas juos šiąnakt nukrito karinis dronas.
Lapkritis prasideda itin aukštomis elektros kainomis, kokios šiemet buvo tik speiguotą vasarį. Energetikai dėl to kaltina ramius rudeniškus orus – nėra vėjo, mažai ir saulės, tad daug ir brangios elektros tenka pirkti iš užsienio. Brangios ir dujos, pramonės įmonės jau perspėja, kad brangsta gamyba, tad verslas su nerimu svarsto, kaip teks išgyventi artėjančią žiemą ir reikalauja vyriausybės pagalbos plano.
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