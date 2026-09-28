Tuskulėnų rimties parke bus pagerbtos sovietinio režimo aukos

Šiai dienai paminėti Tuskulėnų Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, o nuo 15 val. Tuskulėnų aukos bus pagerbtos koplyčioje-kolumbariume.
Renginio metu bus rodoma kino režisieriaus Oleksandro Dirdovskyi specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai-kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija „Tuskulėnų Tylos Upė“.
Minėjime dalyvaus ir sveikinimo žodį tars Seimo pirmininkas Juozas Olekas, laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinis direktorius Arūnas Bubnys, Seimo, Prezidentūros, Lietuvos kariuomenės ir kitų valstybinių įstaigų atstovai.
Mirties bausmės NKGB kalėjime Vilniuje vykdytos 1944–1947 metais. Iki 1947 m. balandžio 16 d. mirties bausmė buvo įvykdyta 767 asmenims, dar 7 žmonės mirė kalėjime neįvykdžius mirties nuosprendžio.
2006-aisiais Seimas rugsėjo 28-ąją paskelbė Tuskulėnų aukų atminimo diena ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą
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