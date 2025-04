Trims teisėjams prašyta iškelti drausmės bylas: per konkursą į Utenos teismo kanclerius galimai keitė rezultatus

Minėti teisėjai, būdami Utenos apylinkės teismo kanclerio konkurso komisijos nariais, galimai pakeitė kandidatų vertinimus po pirminių rezultatų paskelbimo, dėl ko pasikeitė konkurso laimėtojas – trys teisėjai koregavo balus, o vėliau neigė aplinkybes, kad jie pakeitė pretendentų individualaus vertinimo balus.

Tačiau Teisėjų etikos drausmės komisija penktadienį paskelbė, kad atsisako iškelti drausmės bylą minėtiems teisėjams, nes tam nėra pagrindo, nors teisėjai iš pradžių tikrintojams nurodė neteisingas aplinkybes. Apsiribota tik nusižengusių teisėjų apsvarstymu. Šis sprendimas yra neskundžiamas.

Pranešė patys darbuotojai

Galimą konkurso rezultatų klastojimą atskleidė patys teismo darbuotojai, apie tai buvo pranešta Teisėjų tarybai. Teisėjas G. Avinas Teisėjų tarybos sudarytai komisijai paaiškino, kad konkurso metu joks balsų perskaičiavimas nebuvo vykdomas. Kiekvienam konkurso komisijos nariui skyrus balus pagal pretendentų atsakymus į jų klausimus.

Teisėja L. Dumskienė Teisėjų tarybos sudarytai komisijai paaiškino, kad paskutinę savo darbo dieną, buvusi teismo kanclerė B. K. pernai gruodžio 31 dieną visiems Utenos apylinkės teismo darbuotojams išsiuntė laišką, nurodydama, kad būtent ji (teisėja L. Dumskienė) iškėlė pasiūlymą įvykdyti konkurso pretendentų pakartotinį vertinimą. Teisėja L. Dumskienė negalėjo nurodyti priežasčių, kas galėjo paskatinti buvusią kanclerę parašyti tokio turinio laišką ir apkaltinti ją bei kitus konkurso komisijos narius dėl nesąžiningo elgesio.

REKLAMA

REKLAMA

Darbą baigianti tuometė kanclerė B. K. nurodė, kad gruodžio 17 d. vyko konkursas į Utenos apylinkės teismo kanclerio pareigas, kuriame dalyvavo stiprūs kandidatai, iš kurių buvo galima rinktis ir tikėtis, kad nauji žmonės įneš naujovių, kitomis akimis matys ir spręs kylančias problemas. Tačiau tai neįvyko, kadangi vienas iš komisijos narių (teismo Antikorupcinės komisijos pirmininkas) pasiūlė perbalsuoti ir pakeisti rezultatą antrąją vietą užėmusio kandidato naudai, ir 3 iš 5 komisijos narių, jau žinodami galutinius rezultatus, taisė savo skirtus balus.

REKLAMA

Teisėja L. Dumskienė nurodė, kad konkurso komisijos nariams buvo duota po du pretendentų vertinimo lapus – vienas buvo juodraščiui, kitas – galutiniam vertinimui surašyti. Laikinasis Utenos apylinkės teismo pirmininkas A. Žala per susitikimą su Teisėjų tarybos sudaryta komisija apie konkurso vykdymo eigą davė iš esmės analogiškus paaiškinimus, kaip ir teisėjai du teisėjai.

Jis kategoriškai atmetė kaltinimus dėl vykusio pretendentų pakartotinio vertinimo, šias aplinkybes vertindamas kaip šmeižtą. Teisėjo A. Žalos manymu, tokį buvusios kanclerės elgesį galėjo paskatinti sunkiai klostęsi jų tarpusavio santykiai, nes buvusi kanclerė buvo artimesnė buvusiai šio teismo vadovei.

REKLAMA

REKLAMA

Ikiteisminio tyrimo dėl galimo klastojimo nebus

Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotojas, Apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis Eltai teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl minėto atvejo nebuvo pradėtas.

„Teisėjų taryba neatlieka ikiteisminio tyrimo funkcijų, mes per etikos prizmę žiūrėjom. Mes matėm, kad yra pagrindas perduoti tirti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, mes tik ją informavom“, – Eltai sakė N. Meilutis.

Apeliacinio teismo vadovas N. Meilutis, kartu su kitais teisėjais dažnai nagrinėjantis baudžiamąsias bylas, abejoja, ar minėti teisėjai galėtų sulaukti baudžiamosios atsakomybės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Žvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl dokumentų klastojimo – buvo konkursas, sumanymas nepavyko, pasekmių nekilo, drįsčiau abejoti perspektyva patraukimo baudžiamojon atsakomybėn“, – Eltai sakė N. Meilutis.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija konstatavo, kad nusižengimai pretendentams nesukėlė neigiamų pasekmių, kadangi Utenos apylinkės teismo kanclerio pareigas užima konkursą laimėjęs asmuo – D. Petravičius.

Komisija pripažino, kad tokiu elgesiu minėti trys teisėjai nukrypo nuo objektyvaus pretendentų į valstybės tarnybą vertinimo standarto, pažeidė padorumo ir pareigingumo principus ir galėjo padaryti neigiamą poveikį teismo autoritetui.

REKLAMA

Teisėjų etikos ir drausmės komisija paskelbė, kad įvertino, jog minimi teisėjai pripažino padarę nusižengimą, dėl savo elgesio gailėjosi, teisėjai turi ilgametę darbo patirtį, duomenų apie netinkamai atliekamas pareigas ar taikytas drausmines nuobaudas nėra, o nusižengimai padaryti siekiant atrinkti geriausią kandidatą į pretenduojamas teismo veiklai itin svarbias kanclerio pareigas, o ne dėl savanaudiškų ar asmeninių paskatų.

Komisijos vertinimu, nusižengimai pretendentams į teismo kanclerio pareigas nesukėlė neigiamų pasekmių – Utenos apylinkės teismo kanclerio pareigas užėmė pirminiu balsavimu konkursą laimėjęs asmuo. Viešai skelbiama, kad šio teismo kanclerio pareigas šiuo metu eina Dainius Petravičius. 2024 m. gruodžio 17 d. Utenos apylinkės teisme vyko konkursas į Utenos apylinkės teismo kanclerio pareigas, jame dalyvavo 9 pretendentai.

REKLAMA

Pretendentai buvo vertinami taikant interviu (pokalbio su Konkurso komisijos nariais) metodą.

Trinti skaičiai

Kaip skelbiama Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendime, iš Teisėjų tarybos sudarytai komisijai pateikto Konkurso protokolo vertinimo lapo juodraščio matyti, kad sekretorė pretendentų gautus galutinius balus pasižymėjo lentelėje pieštuku. Iš šio dokumento taip pat galima matyti, kad Konkurso komisijos narių balai buvo koreguojami (arba vietoj ankstesnio balo įrašytas kitas balas, arba pirminis balas ištrintas trintuku ir vietoj jo įrašytas kitas). Pavyzdžiui, matyti, kad lentelės eilutėje ties pretendento R. Č. pavarde, stulpelio grafoje „Komisijos nariai“ ties inicialais L. D., vietoj „8“ parašyta „7“, ties L. P. ir M. R. pavardėmis vietoj „7“ parašyta „6“ ir pan.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ties pretendento D. P. pavarde galima aiškiai matyti, kad stulpeliuose su inicialais A. Ž. ir L. D. buvo atitinkamai parašyta „8,6“ ir „10“, šie skaičiai nutrinti ir vietoj jų atitinkamai įrašyta „8“ ir „9“. Ties stulpelio grafa „pokalbio balo vidurkis“, prie D. P. eilutės, pieštuku užrašyta 8,8 balo ant aiškiai matomo nutrinto užrašo „9,12““, – rašoma sprendime.

Duodama paaiškinimus Teisėjų tarybos sudarytai komisijai buvusi Utenos apylinkės teismo kanclerė B. K. patvirtino 2024 m. gruodžio 31 d. elektroniniame laiške, skirtame visiems Utenos apylinkės teismo darbuotojams, nurodytas aplinkybes, kad susumavus komisijos narių individualaus vertinimo balus ir padalijus juos iš komisijos narių skaičiaus Konkurso komisijos sekretorė pranešė, kad daugiausiai balų, t. y. 9,12, surinko pretendentas D. Petravičius, o antrąją vietą užėmė Utenos apylinkės teismo raštinės vedėja G. J. Viešai skelbiama, kad Utenos apylinkės teismo raštinės vedėja yra Gyta Jakučionienė.

REKLAMA

Tačiau konkurso komisijos nariai G. Avinas, L. Dumskienė ir A. Žala pakeitė savo individualaus vertinimo balus, dėl to pasikeitė konkurso laimėtojas.

Konkurso komisijos sekretorei perskaičiavus galutinius rezultatus, buvo paskelbta, kad Konkurse daugiausiai balų surinko pretendentė G. Jakučionienė, surinkusi 9,1 balo, o antrąją vietą užėmė pretendentas D. Petravičius, surinkęs 8,8 balo (plačiau žr. šio Komisijos sprendimo 7 punktą).

„Duodama paaiškinimus Teisėjų tarybos sudarytai komisijai Konkurso komisijos sekretorės pareigas vykdžiusi Utenos apylinkės teismo administracijos sekretorė L. K. patvirtino buvusios Utenos apylinkės teismo kanclerės B. K. duotus paaiškinimus ir nurodė tokias pat aplinkybes (plačiau žr. šio Komisijos sprendimo 8 punktą). Komisija pažymi, kad tiek B. K., tiek L. K. paaiškinimai yra išsamūs, detalūs, tarpusavyje sutampantys, dėl to pagrindo jais netikėti nėra. Be to, šiuos paaiškinimus patvirtina L. K. Teisėjų tarybos sudarytai komisijai pateiktas Konkurso protokolo vertinimo lapo juodraštis“, – rašoma sprendime.

REKLAMA

Nors duodami paaiškinimus Teisėjų tarybos sudarytai komisijai teisėjai G. Avinas, L. Dumskienė ir A. Žala neigė aplinkybes, kad jie pakeitė pretendentų individualaus vertinimo balus, tačiau rašytiniuose paaiškinimuose komisijai ir komisijos posėdyje teisėjai pripažino šias aplinkybes. Teisėjų Etikos ir drausmės komisijos vertinimu, konkurso komisijos nariams teisėjams G. Avinui, L. Dumskienei ir A. Žalai pakeitus savo individualaus vertinimo balus, buvo nukrypta nuo objektyvaus pretendentų į valstybės tarnybą vertinimo standarto.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tokiais veiksmais teisėjai suteikė sau neribotą pretendentų vertinimo diskreciją, neužtikrino pretendentų nešališko ir objektyvaus vertinimo ir pažeidė konkurso skaidrumo principą, taip pat ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Aprašo imperatyvius reikalavimus. Aptariami teisėjų veiksmai atliekant jiems pavestas administracines funkcijas turi nesąžiningo ir nekorektiško elgesio požymių, jie yra nesuderinami su teisėjo tinkamo elgesio standartu, pagal kurį teisėjas privalo elgtis itin padoriai, skaidriai, pavyzdingai ne tik nagrinėdamas bylas, bet ir spręsdamas kitus su atliekamomis pareigomis susijusius klausimus.

REKLAMA

Šiuo atveju teisėjai neužtikrino, kad jų elgesys protingo stebėtojo požiūriu būtų nepriekaištingas ir patvirtintų žmonių tikėjimą teismų sistemos garbingumu. Apie tai, kad teisme vykęs Konkursas neskaidrus, tapo žinoma Utenos apylinkės teismo teisėjams ir darbuotojams. Tokie teisėjų veiksmai vertinami kaip Teisėjų etikos kodekse įtvirtinto padorumo principo, nustatančio, kad teisėjas privalo darbinėje ir kitoje viešojoje veikloje bei privačiame gyvenime elgtis sąžiningai, korektiškai, mandagiai, garbingai“, – nusprendė Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

REKLAMA

Komisija atsižvelgė, kad teisėjai pripažįsta padarę nustatytus nusižengimus ir savo elgesį vertina neigiamai, nuoširdžiai dėl jo gailisi. Teisėjai gailisi ir dėl to, kad, duodami paaiškinimus Teisėjų tarybos sudarytai komisijai, nurodė neteisingas aplinkybes.

G. Avinas teisėjo pareigas eina apie 20 metų, L. Dumskienė teisėja dirba kaip 23 metus, o A. Žala teisėjo pareigas eina daugiau nei 3 metus.