Tragiškas įvykis Rokiškio rajone: smulkintuvas mirtinai sužalojo vyrą

Kaip pranešė policija, šeštadienį apie 17.10 val. Vakarių kaime smulkintuvas „Krone Big“ su priekyje įmontuotu kederiu-smulkintuvu, kairiuoju kraštu, kukurūzų lauke kliudė vyrą, gimusį 1944 metais, ir sužalojo abi jo kojas.
Jis buvo išvežtas į ligoninę, sekmadienį apie 6 val. ryto iš ligoninės gautas pranešimas, kad sužalotas vyras ligoninėje mirė.
Renkama medžiaga ir tikslinamos įvykio aplinkybės.
