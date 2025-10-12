Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiškas įvykis Rokiškio rajone: smulkintuvas mirtinai sužalojo vyrą

2025-10-12 08:32 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 08:32

Nelaimė Rokiškio rajone – kukurūzų lauke smulkintuvas sužalojo vyrą, jis mirė ligoninėje.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Nelaimė Rokiškio rajone – kukurūzų lauke smulkintuvas sužalojo vyrą, jis mirė ligoninėje.

0

Kaip pranešė policija, šeštadienį apie 17.10 val. Vakarių kaime smulkintuvas „Krone Big“ su priekyje įmontuotu kederiu-smulkintuvu, kairiuoju kraštu, kukurūzų lauke kliudė vyrą, gimusį 1944 metais, ir sužalojo abi jo kojas.

Jis buvo išvežtas į ligoninę, sekmadienį apie 6 val. ryto iš ligoninės gautas pranešimas, kad sužalotas vyras ligoninėje mirė.

Renkama medžiaga ir tikslinamos įvykio aplinkybės.

