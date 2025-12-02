Tragiška paieškų atomazga: rastas dingęs vyras

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pirmadienį 11:18 val. gautas policijos tyrėjos prašymas, kad reikalinga pagalba išžvalgyti Kėdainių rajono Josvainių seniūnijos Karūnavos kaime, Šlaito gatvėje esantį tvenkinį.
Atvykę gelbėtojai ėmėsi intensyvių paieškos veiksmų – buvo išžvalgyta 800 m užtvankos krantinės, specialiomis priemonėmis išlaužta apie 200 metrų ledo. 1 m atstumu nuo kranto aptiko 71-erių vyrą, deja, jau be gyvybės ženklų.
Kūnas ištrauktas ir perduotas policijos tyrėjai.
Primename, kad vyro pasigesta dar penktadienio vakarą, o šeštadienį ryte pradėta intensyvi jo paieška.
Darbus koordinavo policijos pareigūnai, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi, iš oro teritorija buvo žvalgoma dronu.
