TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška paieškų atomazga: rastas dingęs vyras

2025-12-02 10:54 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-12-02 10:54

Nuo šeštadienio ieškoto dingusio karūnaviškio paieškos, deja, baigėsi tragiškai. Vyras rastas negyvas. Jo kūnas ištrauktas iš tvenkinio.

112 BNS Foto

Nuo šeštadienio ieškoto dingusio karūnaviškio paieškos, deja, baigėsi tragiškai. Vyras rastas negyvas. Jo kūnas ištrauktas iš tvenkinio.

3

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pirmadienį 11:18 val. gautas policijos tyrėjos prašymas, kad reikalinga pagalba išžvalgyti Kėdainių rajono Josvainių seniūnijos Karūnavos kaime, Šlaito gatvėje esantį tvenkinį.

Atvykę gelbėtojai ėmėsi intensyvių paieškos veiksmų – buvo išžvalgyta 800 m užtvankos krantinės, specialiomis priemonėmis išlaužta apie 200 metrų ledo. 1 m atstumu nuo kranto aptiko 71-erių vyrą, deja, jau be gyvybės ženklų.

Kūnas ištrauktas ir perduotas policijos tyrėjai.

Primename, kad vyro pasigesta dar penktadienio vakarą, o šeštadienį ryte pradėta intensyvi jo paieška.

Darbus koordinavo policijos pareigūnai, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi, iš oro teritorija buvo žvalgoma dronu.

