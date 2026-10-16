Tragedija Kauno ligoninėje: mirė pacientė

Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS patvirtino, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas ketvirtadienį.
Pasak pareigūnės, smurto žymių ant kūno nepastebėta. Kodėl pradėtas tyrimas, policija neatskleidžia. Pasak O. Vaitkevičienės, ligoninė yra gavusi mirusiosios artimųjų prašymą neviešinti informacijos.
Neoficialiomis žiniomis, įtariama, kad mirtis gali būti susijusi su medikamentais.
Dėl Kauno ligoninės pacientės mirties policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
LSMU Kauno ligoninė penktadienį išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad „užregistruotas nepageidaujamas įvykis dėl pacientės mirties, kurio aplinkybės šiuo metu tiriamos“.
„Įvykio aplinkybėms išsamiai įvertinti ligoninėje pradėtas vidinis auditas, bendradarbiaujama su atsakingomis institucijomis. Kartu peržiūrimi pacientų saugos užtikrinimo procesai ir taikomos prevencinės priemonės“, – rašoma ligoninės pranešime.
Ligoninės Komunikacijos ir rinkodaros skyrius pranešė, kad negali pranešti išsamesnių įvykio aplinkybių, nes laikosi pareigos saugoti konfidencialią informaciją.
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