Tiesiogiai: Gabrieliaus Landsbergio komentarai po vizito Irake

Po vizito Irake Vilniaus oro uosto atvykimo salėje užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teiks komentarus žiniasklaidai.

Šalys bendradarbiaus sprendžiant migrantų krizę

Ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, kad Lietuva ir Irakas sutarė glaudžiau bendradarbiauti, sprendžiant migrantų krizę, artimiausiu metu planuojamas techninių delegacijų susitikimas.

„Sutarėme dėl politinių bendradarbiavimo principų, detaliau konkrečias priemones aptars techninės delegacijos. Sutarėme dėl jų susitikimo jau artimiausiu metu“, – pranešime cituojamas G. Landsbergis.

Anot Užsienio reikalų ministerijos, į Iraką vyks Lietuvos ekspertų delegacija, o Irako atstovai vėliau surengs atsakomąjį vizitą Lietuvoje. Ministras taip pat teigė, kad Vilnius sulaukė „rimto Irako dėmesio situacijai Lietuvos pasienyje“.

„Taip pat išgirdome pažadą, kad Irake bus pradėtas tyrimas dėl galimo Baltarusijos organizuoto nusikalstamo tinklo, kuris išnaudoja Irako žmones ir pardavinėja jiems keliones į Europos Sąjungą, nors toliau už migrantų stovyklos nuvykti jie negalės“, – dėstė ministras.

Taip jis kalbėjo po susitikimo su Irako kolega Fuadu Husseinu. „Nepriimsime kontrabandininkų savo visuomenėje, – per bendrą spaudos konferenciją sakė irakiečių diplomatijos vadovas. – Mūsų pareiga yra apsaugoti mūsų piliečius, ar jie būtų šalies viduje, ar už jos ribų.“

Sulaikė 107 migrantus

Pirminiais duomenimis, per parą, t. y. visą ketvirtadienį, pasieniečiai sulaikė 107 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusius migrantus.

Didžiausią neteisėtų pažeidėjų grupę, kurioje buvo 43 užsieniečiai, ketvirtadienį ties Šalčininkų rajono Šilinės kaimu sulaikė Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai. Dokumentų migrantai neturėjo. 42 iš jų prisistatė Irako piliečiais, viena moteris – Sirijos piliete.

Tarp visų 107 ketvirtadienį sulaikytų užsieniečių 81 prisistatė Irako piliečiu ar turėjo šios šalies dokumentus, 10 – Sirijos, 6 – Irano.

Nuo metų pradžios, pirminiais duomenimis, daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 555. Šalčininkų rajone sulaikyti 367 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Ignalinos – 343, Varėnos – 314, Švenčionių – 151, Lazdijų – 141.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 937. Taip pat sulaikyti 179 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 76 Irano, 67 Rusijos bei kitų šalių piliečiai. Dalies migrantų pilietybes pasieniečiai dar tikslina, nes daugelis jų neturi dokumentų.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki vidurnakčio iš ketvirtadienio į penktadienį bandė patekti 1 902 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra 23 kartus didesnis, nei buvo per visus 2020 metus.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.