Teisėsauga atlieka tyrimą dėl apgaule įgytų 4 mln. eurų ES fondų lėšų: atlikta per 40 kratų visoje Lietuvoje

Kaip pranešė FNTT, 9 asmenys įtariami apgaule galėję įgyti per 4 mln. eurų ES struktūrinių fondų bei Lietuvos biudžeto lėšų. Ikiteisminiame tyrime, kurį kuruoja Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje, o atlieka FNTT pareigūnai, buvo atlikta per 40 kratų visoje Lietuvoje. Kratų metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, laikmenos, per 20 tūkst. eurų grynųjų pinigų.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamieji asmenys galėjo siekti apgaule įgyti ES ir Lietuvos biudžeto lėšas, skiriamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų programos priemones. Įtariama, kad asmenys pasitelkė 8 įmones, kurių dalis nevykdo jokios veiklos, ir viešajai įstaigai „Inovacijų agentūrai“ dviejų juridinių asmenų vardu pateikė 4 paraiškas finansavimui gauti.

„Patvirtinus projektus, asmenys galimai veikė pagal identišką schemą – siekdami neprisidėti prie įrangos įsigijimo nuosavomis lėšomis, panaudojo susijusias įmones, imitavo tarpusavio sandorius bei vykdė mokėjimus ratu, taip nuslėpdami tikrąją projektams įgyvendinti skirtos įrangos įsigijimo vertę, dirbtinai užkeldami įrangos kainas ir sukurdami įspūdį, kad projektų vykdytojai turi užtektinai lėšų likusia dalimi prisidėti prie projektų įgyvendinimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.

Anot teisėsaugos, taip veikdami asmenys, įtariama, apgaule, įgijo per 3 mln. eurų lėšų, tai yra galimai daugiau, nei kainavo projektuose nurodyta įranga. Atliekant ikiteisminį tyrimą pavyko nustatyti ir ketvirtąjį projektą. Panaudoję tą pačią schemą asmenys galimai įgijo dar beveik 1 mln. eurų.

Kaip skelbta, įtarimai dėl labai didelės vertės sukčiavimo pareikšti 9 fiziniams asmenims: 2 iš jų buvo suimti, 2 yra taikoma intensyvi priežiūra. Taip pat sprendžiamas 2 juridinių asmenų atsakomybės klausimas.