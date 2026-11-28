Pranešimo apie degantį automobilį J. Tumo-Vaižganto gatvėje ugniagesiai sulaukė apie 12.30 val.
Gaisrą puolė gesinti pro šalį važiavusių automobilių, autobuso vairuotojai.
Nelaimės metu, gesindamas gaisrą, nukentėjo ir „Volvo“ vairuotojas. Jis išvežtas į ligoninę.
Dėl ko automobilis užsidegė, nėra aišku.
Įvykio vietoje budi policija. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
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