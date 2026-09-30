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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Švenčionienei – geros žinios iš teismo: panaikino policijos skirtą baudą

2026-09-30 14:06 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 14:06
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Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį panaikino policijos nutarimą ir grąžino tyrimui šiai institucijai administracinę bylą, kurioje prorusiškai aktyvistei Erikai Švenčionienei už Georgijaus juostos demonstravimą buvo skirta 800 eurų bauda.

Algirdo Paleckio bendražygė Erika Švenčionienė (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (6)

Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį panaikino policijos nutarimą ir grąžino tyrimui šiai institucijai administracinę bylą, kurioje prorusiškai aktyvistei Erikai Švenčionienei už Georgijaus juostos demonstravimą buvo skirta 800 eurų bauda.

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Teismas paskelbė, kad lieka neaišku, kas vis dėlto sukūrė ir įkėlė vaizdo įrašą su draudžiamais komunistinio režimo simboliais – penkiakampe žvaigžde su kūju ir pjautuvu bei dvispalve (juodos  ir oranžinės spalvų) Georgijaus (Šv. Jurgio) juosta, viešai matomą ir visiems vartotojams prieinamą paskyroje „YouTube“ kanale. 

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„Taip pat byloje liko nenustatyta, ar į socialinį tinklą „YouTube“ įkeltas vaizdo įrašas yra originalus, ar suredaguotas“, – rašoma teisėjos Zinos Vilnienės nutartyje.

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Teisėja paskelbė, kad policija tyrimo metu neatliko jokių technologinių veiksmų, siekdama nustatyti, iš kurios valstybės ir kokiu įrenginiu fiziškai buvo prisijungta įkeliant vaizdo įrašą, taip pat išsiaiškinti, ar vaizdo įrašas yra redaguotas, ar originalus.

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„Kadangi minėtos aplinkybės turi įrodomąją reikšmę, todėl jų nenustačius, nėra galimybės visapusiškai ir objektyviai išspręsti asmens kaltės klausimo“, – paskelbė teisėja.

Pasak jos, šiuo metu teismas neturi pagrindo neabejotinai konstatuoti, kad būtent E. Švenčionienė bylai aktualiu laiku ir vietoje – internete, socialiniame tinkle „YouTube“ viešai ir visiems vartotojams laisvai prieinamoje E. Švenčionienės paskyroje transliuojamame vaizdo įraše – viešai demonstravo draudžiamus komunistinio režimo simbolius.

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Ši nutartis nėra galutinė ir gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.

E. Švenčionienės byla atsidūrė teisme, jai nesutikus su policijos skirta bauda. E. Švenčionienė tikina, kad ne ji aukščiau minėtame kanale paskelbtame vaizdo įraše demonstravo Lietuvoje draudžiamus simbolius. Ji nurodė, kad Georgijaus juosta ir kiti simboliai sveikinimo įraše atsirado be jos žinios.

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E. Švenčionienę pinigine bauda šiemet birželį nubaudė Vilniaus apskrities policija. Prieš porą metų jai buvo skirta 700 eurų bauda už bolševikų vado Vladimiro Lenino atvaizdo su prierašu paskelbimą socialiniame tinkle „Facebook“. Moteris teismui sakė, kad jau baigia išsimokėti šią baudą, tačiau dabar ji gavo antrą. 

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Pagal įstatymą minėtas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 500 iki 900 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1 500 eurų.

E. Švenčionienė teisme guodėsi, kad dėl antrosios baudos kalti jos bendražygiai.

Moteris teisėsaugos akiratyje atsidūrė, kai 2025 m. gegužės 9-osios (Rusijoje tuomet švenčiama pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena) proga sutiko įrašyti viešą sveikinimą Pergalės dienos proga.

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Ji skunde teismui teigė, kad vaizdo įrašą įkėlė Baltarusijos tarptautinės geros kaimynystės forumas, Baltarusijoje nuo teisėsaugos besislapstantis Edikas Jagelavičius, kuris, pasak E. Švenčionienės, prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

Pasak E. Švenčionienės, vaizdo įrašą nufilmavo Tarptautinės geros kaimynystės forumo atstovas Dmitrijus Glazkovas. E. Švenčionienė sakė, kad davė sutikimą savo atvaizdui, tačiau nedavė sutikimo sveikinimo montavimui. Ji tvirtino nežinojusi, kad gali būti įterptos Georgijaus juostos. Moteris sakė, kad Baltarusijos tarptautinės geros kaimynystės forumas turėjo prisijungimus prie jos paskyros „Youtube“, kurioje publikuotas vaizdo įrašas.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse – rusiški keiksmažodžiai, nukelto paminklo ilgesys ir E. Švenčionienės eilės

Prokuratūra siūlo nubausti kitoje byloje

ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra E. Švenčionienę siūlo pripažinti kalta baudžiamojoje byloje dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą bei skirti jai realią dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

Kaltinamąją taip pat prašoma nuteisti ir dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo.

E. Švenčionienė teisėsaugos dėmesio sulaukė po kelionių į Baltarusiją, kur, bylos duomenimis, ji ir kiti kaltinamieji byloje dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, neigė Lietuvos Seimo legitimumą.

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