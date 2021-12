Svarbūs pokyčiai vairuotojams: vėl keičiasi tvarka dėl naujųjų automobilių vaistinėlių

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) buvo paskelbusi tvarką, kad nuo sausio 1-osios vairuotojai turėtų turėti naujos sudėties pirmosios pagalbos vaistinėles.

Numatyta, kad vaistinėlėse turėtų būti šie papildomi elementai: vienkartiniai šalčio maišeliai (bent 2 vnt.), turniketas, kuris padėtų sustabdyti stiprų kraujavimą galunėse (2 vnt.), taip pat vienkartinės apsauginės plėvelės, pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti (2 vnt.).

Vis dėlto viešojoje erdvėje netrukus kilo pasipiktinimo banga. Vairuotojai teigė nerandantys pirkti vaistinėlių, be to, jų kaina pasirodė per didelė.

Terminą pratęsė

Išgirdusi vairuotojų ir kai kurių politikų pasipiktinimą, SAM nusprendė terminą naujosioms vaistinėlėms įsigyti pratęsti iki balandžio 1-osios.

Apie tai trečiadienį pranešta Seimo Sveikatos reikalų komitete.

Sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė pabrėžia, kad įsakymas dėl naujosios sudėties vaistinėlių buvo pasirašytas 2020-ųjų gruodžio pradžioje dar buvusiam ministrui Aurelijui Verygai dirbant ministerijoje, tad reikalavimas vairuotojams neturėjo būti siurprizas. Vis dėlto į skundus atsižvelgta ir pasirūpinti vaistinėlėmis vairuotojai galės iki balandžio 1-osios.

„Buvo metai laiko pasiruošimui. Aišku, Lietuvoje, kaip visada, sniegas užsninga netikėtai, nors visus metus visi ruošėsi. Taip ir šį kartą įvyko.

Ministerija šiandien išleido įsakymą, kuriuo atidėjo įsigaliojimą iki balandžio 1-osios dienos. Taip pat padarė terminą, kur žmonės gali pasipildyti savo vaistinėles šiais dalykais, kad jiems būtų patogiau“, – sako D. Jankauskienė.

Neranda nusipirkti vaistinėlės

Su portalu tv3.lt bendravęs vairuotojas Benediktas Tamošaitis pasakojo, kad sausio viduryje baigiasi jo automobilio techninės apžiūros pažymos galiojimas.

Vairuotojas automobilio apžiūrą atlikti ketina atlikti pačioje kitų metų pradžioje, tačiau tai reiškia, kad jam būtų reikėję turėti naujosios sudėties vaistinėlę. Vis dėlto vairuotojas piktinosi, kad naujai tvarkai įsigaliojant, nusipirkti naujos vaistinėlės šiuo metu praktiškai neįmanoma.

„Perėjau vaistines – nėra. Kažkas įdėjo į „Facebook“, kad servise yra tik vaistinėlės papildymas. Kainuoja 35 eurus, kainos užkeltos, kad oho“, – tv3.lt pasakojo B. Tamošaitis.

Vyras norėtų pirkti visą vaistinėlę, o ne papildymą, kadangi vaistinėlė, kurią jis turi, yra pirkta seniau nei 2019 m. Tačiau kadangi vyras nerimavo, jog naujosios vaistinėlės iki numatytos datos nusipirkti nespės, jis svarstė bandyti techninę apžiūrą atlikti be papildytos vaistinėlės.

„Taip ir eisiu, sakysiu, jei nėra pirkti, tai ką man daryti? Bet jeigu važiuočiau iki naujų metų, dar praeičiau, bet jeigu po sausio 1-osios, jau prašytų naujos vaistinėlės“, – teigė B. Tamošaitis.

Kreipėsi į SAM

Ankstesniu sprendimu buvo nepatenkinti ne tik vairuotojai, bet ir parlamentarai. Darbo partijos frakcijos nariai kreipėsi į SAM prašydami pratęsti terminą.

„Seimo Darbo partijos frakcijos nariai nuolat gauna piliečių prašymus, kuriuose nurodyta, kad artimiausiu metu pirmos pagalbos rinkinių neįmanoma nusipirkti, todėl prašome ministro įsakyme nustatytą terminą nukelti iki 2022 m. balandžio 1 d.

Manau, kad apie reikalavimą nuo naujųjų metų turėti naujus pirmosios pagalbos rinkinius buvo pradėta kalbėti per vėlai, absoliuti dauguma vairuotojų apie tai sužinojo vos prieš kelias dienas, todėl nevertėtų kelti papildomos įtampos. Reikėtų duoti žmonėms daugiau laiko įsigyti šias vaistinėles“, – komentavo Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas.

Klausimų, anot frakcijos seniūno, kėlė ir didelė tokio pirmosios pagalbos rinkinio kaina. Šiuo metu jį įsigyti galima už maždaug 40 eurų, tad darbiečiai prašo įvertinti, ar išties visos rinkinyje esančios priemonės yra būtinos.

„Kaina tikrai neadekvati, kyla visokių minčių, kam tai gali būti naudinga. Galbūt dalis priemonių tiktų ir iš senųjų pagalbos rinkinių?“ – klausė parlamentaras.

Vaistinės iššluotos

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė sako, kad vaistinės teigiamai vertina ministerijos sprendimą pratęsti vaistinėlių įsigijimo laikotarpį. Pasak jos, vaistinėse ir vaistinėlių, ir atskirų jų komponentų buvo galima įsigyti visus metus.

Tačiau SAM paskelbus apie tai, jog naujųjų vaistinėlių reikėtų nuo sausio 1-osios, jos buvo tiesiog iššluotos.

„Žmonės susidomėjo paskutiniu metu. Natūralu, kad tokiam dideliam srautui tiekėjai nebespėja laiku pristatyti. Dabar visi žmonės laiku galės neskubėdami įsigyti ir turėti naujas vaistinėles automobiliuose“, – tv3.lt komentuoja K. Nemaniūtė-Gagė.

Vaistinių atstovė pažymi, kad nėra būtina įsigyti visą naują vaistinėlę, tačiau tiems, kurie turi nuo 2019 m. pirktą vaistinėlę, gali ją pasipildyti keliomis priemonėmis.

„Žinau, kad sausio gale–vasarį vaistinėlių turėtų atsirasti. Kad būtų ramu ir kad nebūtų panikos, matyt, optimalus laikas būtų trys mėnesiai, per kuriuos visi vairuotojai spėtų įsigyti ir nereikėtų sukti galvos ir lakstyti, turint galvoje pandemiją, nereikėtų to daryti šiuo metu“, – teigė K. Nemaniūtė-Gagė.

Policija bausti neskubės

Lietuvos kelių policijos viršininkas Vytautas Grašys aiškina, kad tikrinti vaistinėlių policija nėra nusimačiusi ir nemato būtinybės to daryti tvarkai įsigaliojus.

„Turime darbo ir įdarbio su problemomis, kurios tiesiogiai įtakoja eismo saugumą. Be abejo, po sausio 1-osios galėtume vairuotojų paklausti sustabdę, ar jie žino, nepamiršo ir ar pasirūpino. Nemanau, kad konkrečių priemonių būtų tikslinga vykdyti“, – Seimo Sveikatos reikalų komitete kalbėjo V. Grašys.

Jis pabrėžė, kad vaistinėlių turinį tikrina technines apžiūras atliekančios įmonės.

Susisiekimo ministeriją atstovaujantis Gintaras Pilipavičius teigė, kad dar per anksti, kiek vairuotojų yra pasiruošę naująsias vaistinėles. Vis dėlto pabrėžiama, kad vaistinėlės neturėjimas neturėtų būti laikoma dideliu trūkumu.

„Toks trūkumas būtų vertinamas kaip nedidelis trūkumas ir techninė apžiūra dėl vaistinėlės turinio neatitikimo būtų praeita“, – teigia G. Pilipavičius.

Naujosios sudėties vaistinėlė vairuotojams privaloma nuo 2022-ųjų balandžio 1-osios.

Neturint vaistinėlės arba turint nepilnos komplektacijos vaistinėlę gali būti skiriama bauda nuo 10 iki 12 eurų. Bauda pirmą kartą – 5 eurai.