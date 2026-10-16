Sulaikytas Salomėjos Nėries anūkas: įtariamas dėl redakcijos iškabos padegimo Kaune

Asmuo sulaikytas atliekant ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Iškaba buvo apipilta benzinu ir padegta. Kaip rašo portalas „Kauno diena“, įtariamasis sulaikytas namuose, Gričiupio daugiabutyje.
Padegta iškaba
Iškaba buvo padegta vėlų spalio 13-osios vakarą, apie 23.20 val., Kaune, K. Donelaičio gatvėje.
Kaip praneša portalas „15min“, B. Bučas yra pagarsėjęs dėl daugybės išpuolių, apie tai daug kartų rašė „Kauno diena“.
Jis yra padegęs tuometinio Santakos policijos komisariato pastatą, agresyviai persekiojęs antstolį, kuriam buvo perduotos jo skolos dėl nesumokėtų baudų už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, užpuolęs viešojo transporto stotelėje Nigerijos pilietį, nes jam nepatiko šio išvaizda.
Terorizuodamas antstolius, buvo pastatęs prie jų kontorų, esančių Kauno centre, akmeninius kryžius, kurie buvo pavogti iš S. Nėries gimtinėje Vilkaviškio rajone esančio paveldosaugos objekto – per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapinių. B. Bučas buvo apšaudęs ugniagesius, atvykusius gesinti gaisro, kurį jis pats ir sukėlė.
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