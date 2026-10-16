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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikytas Salomėjos Nėries anūkas: įtariamas dėl redakcijos iškabos padegimo Kaune

2026-10-16 11:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 11:02
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Kauno policija sulaikė Salomėjos Nėries anūką Bernardą Bučą, įtariamą dienraščio „Kauno diena“ iškabos, esančios ant daugiaaukščio namo fasado, padegimu, penktadienį pranešė portalas „15min“.

Kauno diena (nuotr. bendrovės)
GALERIJA (3)

Kauno policija sulaikė Salomėjos Nėries anūką Bernardą Bučą, įtariamą dienraščio „Kauno diena“ iškabos, esančios ant daugiaaukščio namo fasado, padegimu, penktadienį pranešė portalas „15min“.

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Asmuo sulaikytas atliekant ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Iškaba buvo apipilta benzinu ir padegta. Kaip rašo portalas „Kauno diena“, įtariamasis sulaikytas namuose, Gričiupio daugiabutyje.

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Padegta iškaba

Iškaba buvo padegta vėlų spalio 13-osios vakarą, apie 23.20 val., Kaune, K. Donelaičio gatvėje.

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(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno diena

Kaip praneša portalas „15min“, B. Bučas yra pagarsėjęs dėl daugybės išpuolių, apie tai daug kartų rašė „Kauno diena“.

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Jis yra padegęs tuometinio Santakos policijos komisariato pastatą, agresyviai persekiojęs antstolį, kuriam buvo perduotos jo skolos dėl nesumokėtų baudų už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, užpuolęs viešojo transporto stotelėje Nigerijos pilietį, nes jam nepatiko šio išvaizda.

Terorizuodamas antstolius, buvo pastatęs prie jų kontorų, esančių Kauno centre, akmeninius kryžius, kurie buvo pavogti iš S. Nėries gimtinėje Vilkaviškio rajone esančio paveldosaugos objekto – per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapinių. B. Bučas buvo apšaudęs ugniagesius, atvykusius gesinti gaisro, kurį jis pats ir sukėlė.

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