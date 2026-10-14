Įžūlus išpuolis prieš „Kauno dienos“ redakciją: padegta iškaba

Gaisras pastebėtas ir apie jį ugniagesiams pranešta spalio 13 d. 23.22 val.
Ant laiptelių rastos numestos 5 l talpos su degaus skysčio pėdsakais.
Pradėtas tyrimas
Įtariamas padegimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Per įvykį žmonės nenukentėjo. Sugadinta iškaba, aprūko mūrinis fasadas, ant kurio ji buvo pritvirtinta.
„Dirbame savo darbą, viešiname įvairias negeroves, todėl ne kartą esame sulaukę grasinimų. Ne kartą yra tekę kreiptis ir į policiją, bet tokio neadekvataus išpuolio sulaukėme pirmą kartą. Tikimės, kad pareigūnai operatyviai nustatys kaltininką. Redakcijos darbas vyksta įprastu ritmu ir tokie išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys“, – teigė „Kauno dienos“ vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius.
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