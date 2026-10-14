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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Įžūlus išpuolis prieš „Kauno dienos“ redakciją: padegta iškaba

2026-10-14 09:59 / šaltinis: Kauno diena
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2026-10-14 09:59
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Antradienį prieš vidurnaktį padegta dienraščio „Kauno diena“ iškaba. Redakcijoje ir trečiadienio rytą buvo jaučiamas benzino kvapas.

Kauno diena (nuotr. bendrovės)
GALERIJA (3)

Antradienį prieš vidurnaktį padegta dienraščio „Kauno diena“ iškaba. Redakcijoje ir trečiadienio rytą buvo jaučiamas benzino kvapas.

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Gaisras pastebėtas ir apie jį ugniagesiams pranešta spalio 13  d. 23.22 val.

Ant laiptelių rastos numestos 5 l talpos su degaus skysčio pėdsakais. 

(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno diena

Pradėtas tyrimas

Įtariamas padegimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

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Per įvykį žmonės nenukentėjo. Sugadinta iškaba, aprūko mūrinis fasadas, ant kurio ji buvo pritvirtinta.

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„Dirbame savo darbą, viešiname įvairias negeroves, todėl ne kartą esame sulaukę grasinimų. Ne kartą yra tekę kreiptis ir į policiją, bet tokio neadekvataus išpuolio sulaukėme pirmą kartą. Tikimės, kad pareigūnai operatyviai nustatys kaltininką. Redakcijos darbas vyksta įprastu ritmu ir tokie išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys“, – teigė „Kauno dienos“ vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius.

 

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