Sulaikytas neleistinai prie Vilniaus oro uosto droną skraidinęs vyras

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė tarnyba, incidentas užfiksuotas ketvirtadienio popietę, kai „Fly Safe“ sistemoje buvo pastebėtas draudžiamoje zonoje skraidantis bepilotis orlaivis.
„Į įvykio vietą operatyviai išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės ekipažas. 15:54 val. pareigūnai sulaikė drono valdytoją –1991 m. gim. vyrą, kuris paaiškino manęs, kad galėjo skraidyti dėl nedidelio drono svorio (249 g). Asmuo neturėjo jokių leidimų, leidžiančių vykdyti skrydžius šioje teritorijoje“, – socialiniame tinkle pranešė VST.
Kaip teigia tarnyba, dėl šio incidento Vilniaus oro uosto veikla nebuvo sutrikdyta.
