Stebinantis išradingumas: cigarečių kontrabandą į Lietuvą skraidino balionu

Sekmadienį vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės A. Barausko pasienio užkardos pareigūnai patruliavo ties Varėnos rajono Katros kaimu. Prie pat sienos su Baltarusija jie tamsoje pastebėjo ir perėmė besileidžiantį maždaug 3 metrų aukščio iš latekso pagamintą balioną.

Prie jo buvo prikabintas į polietileną supakuotas krovinys, t. y. 750 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Prie rūkalų dar buvo pritvirtintas GPS siųstuvas, neabejojama, skirtas kontrabandininkų iš Baltarusijos bendrininkams Lietuvoje aptikti tikslią atskraidinto krovinio vietą.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų teigimu, šis pasieniečių perimtas objektas primena jų naudojamus meteorologinius balionus. Iš Kauno meteorologijos stoties kasdien leidžiami tokie balionai su radiozondu, matuojančiu oro temperatūrą, slėgį, vėją ir pan.

Meteorologinis balionas būna pripildytas helio arba vandenilio dujų. Kuo jis didesnis ir daugiau pripildytas dujų, tuo keliamoji baliono galia yra didesnė. Įprastas Lietuvos meteorologų radiozondas sveria kaip išmanusis telefonas ir todėl pakyla net iki 25-30 km aukščio. Ten tokie radiozondų meteorologiniai balionai sprogsta, tuomet nukrenta žemyn.

Panašūs balionai gaminami Kinijoje, Indijoje, Japonijoje ir kt. Jų galima įsigyti ir atsisiųsti iš kai kurių interneto parduotuvių.

Tam, kad meteorologinių balionų skrydis būtų sėkmingas, reikia turėti ypač specifinių žinių ir įgūdžių bei sulaukti palankių oro sąlygų. Pasak meteorologų, būtina žinoti, kiek balioną pripildyti dujų, kad jis nenuskristų per aukštai ir per toli, reikia žinoti tikslią vėjo kryptį ir greičius skirtinguose aukščiuose.

Kontrabandininkams, kurie bandė leisti A. Barausko užkardos pasieniečių perimtą balioną su cigaretėmis, užduotis buvo dar sudėtingesnė – visus minėtus skaičiavimus reikėjo pritaikyti atsižvelgiant dar ir į palyginti nemažą krovinio svorį.

2022 m. pabaigoje prie didžiosios dalies Lietuvos sienos su Baltarusija buvo baigtas įrengti fizinis barjeras, sudarytas iš koncertinos ir apsauginės tvoros. Taip pat visa 679 km ilgio Lietuvos siena su Baltarusija VSAT pareigūnų yra kontroliuojama moderniomis vaizdo stebėjimo sistemomis, kuriomis fiksuojamas bet koks priartėjimas iš Baltarusijos pusės.

Tai yra efektyvios priemonės užkardant neteisėtą migraciją iš Baltarusijos, tačiau tuo pačiu tai apsunkino ir neteisėtą kontrabandos gabentojų veiklą. Šie pastaruoju metu pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ neteisėtų rūkalų gabenimo būdus. Vienas jų - cigaretėms transportuoti dažniau pradėta naudoti bepilotes skraidymo priemones.

Šiemet per 10 mėnesių VSAT fiksavo 95 atvejus, kai kontrabandą iš Baltarusijos į Lietuvą bandyta skraidinti dronais. Pernai per tą patį laikotarpį tokių bandymų buvo triskart mažiau, o per visus 2021 m. – 17. Tiesa, šiuo būdu gabenami nedideli cigarečių kroviniai.

Bandymai gabenti kontrabandą meteorologiniais balionais kol kas nėra populiarūs. Nors šis būdas yra nekeliantis garso, tačiau jį įvaldyti reikia labai specifinių žinių ir įgūdžių, palankių oro sąlygų. Šiemet pasieniečiai fiksavo, kad kontrabandininkai tokiais balionais bandė naudotis du kartus, abu – tamsiuoju paros metu.