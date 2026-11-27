„Kalėdos „Teleloto“ kalendoriuje visada užima ypatingą vietą. Šiam laikotarpiui ruošiamės itin atsakingai, nes kasmet siekiame ne tik pateisinti žaidėjų lūkesčius, bet ir juos pranokti. Šiemet ypač džiaugiamės pagrindiniu prizu – apartamentais gamtos apsuptyje, Vytauto gatvėje, šalia Melno tako. Norėjome prizo, apie kurį verta svajoti“, – sako „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė Akvilė Petrulytė.
Neatsiejama „Teleloto“ Kalėdų žaidimų tradicijos dalis – ir svajonių automobiliai. Šiemet per penkis šventinius sekmadienius laimėtojus pasieks net 25 BMW visureigiai bei 3000 prizų.
Kai maža kalėdinė dovana virsta dideliu laimėjimu
„Dovanoti „Teleloto“ bilietus draugams ir šeimos nariams – graži kalėdinė tradicija. Girdime daugybę istorijų, kaip ši tradicija suartina skirtingas kartas ir suburia šeimas. O štai praėjusių metų pagrindinio prizo laimėtoja bilietus dovanojo ne tik artimiesiems – vieną nusipirko ir sau. Būtent jis tapo laiminguoju ir už vos 2 eurus jai atnešė butą Palangoje“, – pasakoja loterijos atstovė.
Penki šventiniai sekmadieniai – penki finalininkai
Pirmieji šventinės akcijos bilietai prekyboje pasirodys jau lapkričio 29 dieną.
Per penkias šventinių žaidimų savaites bus atrinkti penki finalininkai, kurie sausio 10 dieną „Teleloto“ studijoje susitiks dėl pagrindinio prizo – buto Palangoje.
Daugiau informacijos apie „Teleloto“ Kalėdų žaidimus ir visus šventinius prizus – LOTO.LT.
Straipsnį parengė: „UAB, Perlas Network“.
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