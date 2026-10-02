Štai kaip filmas internete gali ištuštinti kišenes: nukentėjo šimtai lietuvių

Apie tai laidoje pasakojo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Ūkio subjektų priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas.
Kiek Lietuvoje paplitęs piratavimas?
Žvelgiant į pastarųjų metų tendencijas, kiek Lietuvoje vis dar paplitęs piratavimas?
A. Katinas: Šiais metais mes peržiūrėjome piratinių svetainių lankomumą ir matome, kad vidutiniškai apie 10–15 proc. lankomumas piratinėse svetainėse mažėja. Tai vis dar yra opi problema, bet ne tokia, kokia buvo prieš penkerius ar šešerius metus.
Žvelgiant į šių metų statistiką, bent jau tą, kuri yra skelbiama, už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubausta daugiau nei 200 fizinių asmenų. Iš vienos pusės gali atrodyti, kad tai nedaug. Iš kitos – kad tokio reiškinio jau beveik nebėra.
A. Katinas: Reiškinys vis dar egzistuoja. Ypač populiarus neteisėtas audiovizualinių kūrinių atsisiuntimas. Bet čia reikia suprasti vieną dalyką. Kai mes užkardome vieną šaltinį arba nubaudžiame asmenį, dažniausiai užkertama galimybė tą filmą toliau neteisėtai atsisiųsti ar platinti. Jeigu nubaudėme vieną žmogų, tolesnis siuntimasis ar platinimas nutrūksta. Svarbu ne pats asmens nubaudimas, bet būtent šios veiklos užkardymas.
Dauguma tų atvejų yra susiję su neteisėtu kūrinių atsisiuntimu bei platinimu, būtent naudojantis „Torrent“ platforma. Apie ją girdime jau ne vienerius metus. Kodėl sunku užkardyti būtent šį nelegalaus turinio šaltinį?
A. Katinas: Todėl, kad jis kaip devyngalvis slibinas – nuolat atsinaujina. Jeigu mes užkardome vieną veiklą, atsiranda kita kūrinio premjera, kitas kūrinys ir vėl prasideda neteisėtas jo platinimas. Tada iš naujo reikia pradėti veiklą.
Mes patys, savo iniciatyva, kiek galime, tą veiklą pradedame, tačiau mums reikia teisių turėtojo prašymo – iš kino teatrų, filmų kūrėjų ar kitų teisių turėtojų, kurie inicijuotų visą šią gynybą. Gavę tokį prašymą iš filmų kūrėjų, mes jau galime nustatinėti tuos pažeidimus. Tai vyksta nuolat – prieš kino premjeras, per premjeras, po premjerų ir kažkur tarp jų.
Kada piratavimo atvejų padaugėja?
Ar jau yra susiformavęs vadinamasis „pikinis“ laikotarpis, kai žinote, kad nelegalių atsisiuntimų padaugės?
A. Katinas: Taip, filmų premjeros yra vienas iš tų „pikinių“ laikotarpių. Taip pat šventės, pavyzdžiui, Kalėdos ar Velykos, kai žmonės atostogauja ir piratavimas išauga.
Ar filmai yra dažniausiai nelegaliai atsisiunčiamas turinys? Ar pastebite ir kitų tendencijų?
A. Katinas: Per septynerius metus, kai dirbame kovos su piratavimu srityje, pastebėjome, kad daugiau nei 25 proc. atvejų sudaro filmai ir serialai. Taigi apie 25 proc. piratavimo atvejų yra susiję būtent su audiovizualiniais kūriniais.
Pavyzdžiui, su muzika situacija iš tiesų puiki – galima sakyti, kad piratavimo Lietuvoje beveik nėra. Taip atsitiko todėl, kad turime tokias platformas kaip „Spotify“ – centralizuotas muzikos klausymosi platformas. O su audiovizualiniu turiniu tokios vienos centralizuotos sistemos nėra.
Dėl filmo „Pietinia kronikas“ nubausta daugiau nei 30 žmonių
Vienas ryškiausių praėjusių metų nelegalaus siuntimosi pavyzdžių buvo lietuviškas filmas „Pietinia kronikas“, ar ne? Vien už šio kūrinio nelegalų parsisiuntimą bei platinimą praėjusiais metais nubausta daugiau nei 30 asmenų. Ar tokie atvejai irgi pakankamai dažni?
A. Katinas: Taip. „Pietinia kronikas“ buvo pats populiariausias 2025 metais piratautas lietuviškas filmas. Tie 30 žmonių buvo nubausti, bet nemažai žmonių taip pat buvo įspėti dėl to, kad galimai platino tą kūrinį ar kitaip prie to prisidėjo.
Tas kūrinys buvo platinamas ir mokamai, ir nemokamai. Taigi piratai iš to filmo ir pelnėsi. Piratavimo mastai buvo iš tiesų didžiuliai – galima sakyti, kad vienoje platformoje neteisėtų atsisiuntimų skaičius siekė beveik 20 tūkstančių kartų.
Bet visi šie veiksmai prasideda tada, kai, šiuo atveju, filmo kūrėjai kreipiasi dėl piratavimo. Ar teisingai suprantu?
A. Katinas: Taip, filmų kūrėjai kreipiasi į mus, mes inicijuojame administracinių nusižengimų procesą. Bet jeigu patys pamatome ar įtariame, kad vyksta autorių teisių pažeidimas, kartais kreipiamės ir į teisių turėtojus, nes jie gali net nežinoti, kad jų filmas yra pirataujamas.
Ar lengva susekti nusižengusius asmenis?
Ar lengva atsekti nusižengusius asmenis?
A. Katinas: Sudėtinga, kaip ir su visais nusižengimais, kurie vyksta skaitmeninėje erdvėje.
Kiek opi problema yra pakartotiniai nusižengimai?
A. Katinas: Pakartotinių nusižengimų beveik nėra. Iš mūsų kelių šimtų atvejų buvo, galima sakyti, tik penki pažeidėjai, kurie pakartojo pažeidimą. Vienas pažeidėjas filmus neteisėtai siuntėsi ir gavo net keturias baudas iš eilės.
Tai galima sakyti, kad baudos atgraso? Kaip jos apskritai veikia, jeigu žiūrėtume į pastarųjų metų tendencijas?
A. Katinas: Mes baudą suvokiame kaip paskutinę priemonę, nes Radijo ir televizijos komisijos tikslas nėra bausti žmogų. Bet, deja, matome, kad nubausdami žmogų užkardome ir patį pažeidimą.
Jeigu, pavyzdžiui, po mūsų skirtos baudos filmas toliau neteisėtai nebėra pasiekiamas, galima sakyti, kad priemonė yra pateisinama.
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