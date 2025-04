Sostinės taryba spręs dėl šešių sovietmečiu įrengtų atminimo lentų nuėmimo

Nuimti siūloma su įrašais lietuvių ir rusų kalbomis Vilniaus bei Maloniojoje gatvėse esančias atminimo lentas poetui Liudui Girai, Didžiojoje gatvėje įrengtą atminimo lentą rašytojui Fiodorui Dostojevskiui. Taip pat – Šv. Stepono gatvėje pakabintą lentą XX a. Rusijos politikui Piotrui Stolypinui bei Verkių gatvėje esantį atminimą rašytojui Konstantinui Vorobjovui.

Be to, trečiadienį vyksiančiame posėdyje bus svarstoma leisti nuimti ant pastato sostinės Didžiojoje gatvėje su įrašu rusų kalba įrengtą atminimo lentą Markui Antokolskiui. Vietoje jos Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis būtų įrengta nauja tipinio dizaino atminimo lenta su tekstu: „Šiame name gimė ir gyveno skulptorius Markas Antokolskis (1840–1902)“.

Atminimo lentų nuėmimo bei pastatų fasadų tvarkymo, taip pat naujos atminimo lentos M. Antokolskiui įrengimą siūloma pavesti savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriui.

Tuo metu saugoti nuimtas lentas penkeriems metams planuojama įpareigoti bendrovę „Grinda“.

ELTA primena, kad nuo 2023 metų gegužės 1-osios Lietuvoje veikia desovietizacijos įstatymas. Jis taikomas bet kokia forma įamžintiems ar atvaizduojamiems asmenims, simboliams, informacijai, propaguojančiai totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas (paminklus, kitus memorialinius objektus, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimus).

Viešųjų objektų pripažinimą tokiais, kuriais propaguojami totalitariniai, autoritariniai režimai ir jų ideologijos, numatyta atlikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) ir savivaldybių institucijoms.