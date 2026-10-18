Sostinės ligoninėje – galimai vaistais apsinuodijusi nepilnametė

Kaip pranešė Policijos departamentas, penktadienį apie 21.40 val. į Vilniaus ligoninę, iš Vilniaus, Apkasų gatvėje esančių namų, pristatyta ir dėl apsinuodijimo vaistais paguldyta nepilnametė (gim. 2011 m.).
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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