Sostinės gyventojams – naujausia policijos žinia: štai kada tikrins blaivumą

Kaip praneša Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyris, lapkričio 7 d. 14.30 val. – lapkričio 8 d. 2.30 val. Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų blaivumo kontrolės priemones.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
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