Smūgis ir didžiulės liepsnos: po kraupaus vaizdo automagistralėje – įspėjimai: „Turime tik vieną sekundę“

Kaip buvo rašyta, masinė avarija su liepsnomis ir sprogimais įvyko rugsėjo 22-osios rytą, Kaišiadorių rajone, ties Jakštonių kaimu.
Eismo įvykio metu susidūrė 5 automobiliai ir kurių 2 užsidegė, taip pat 3 žmonės buvo sužaloti.
Liudininkai pasakoja matę, kaip „Volkswagen Transporter“ rėžėsi į jau sustojusią „Škodą“, o ši akimirksniu užsiliepsnojo. Tuo metu tarnybos sulaukė ne vieno pagalbos šauksmo – žmonės pranešė ir apie degantį automobilį, ir apie ant kelio gulintį žmogų.
„Žmonės galvoja apie daiktą, bet negalvoja apie sveikatą, apie gyvybę, tai tokia vairuotojų mintis mane žudo“, – atvirauja saugaus eismo ekspertas D. Kanapinskas.
Primename, kad tikslias avarijos aplinkybes vis dar aiškinasi policija, todėl kol kas dar nėra aišku nei dėl ko įvyko eismo įvykis, nei dėl ko įvyko sprogimas.
Net ir viena sekundė gali būti lemiama
Liudininkas po avarijos pasakojo, kad „Volkswagen Transporter“ esą „net nestabdė“ ir rėžėsi į jau stovėjusią „Škodą“. Kol kas nėra aišku, ar būtent nesaugus atstumas lėmė nelaimę – tai nustatys tyrimą atliekantys pareigūnai.
Tačiau, pasak saugaus eismo eksperto D. Kanapinsko, važiuojant dideliu greičiu net ir viena sekundė gali būti lemiama.
„Atstumas nuo kitos mašinos minimaliausiai turėtų būti bent jau pusė greičio, išreikšto metrais. Kad normaliai sureaguoti į sudėtingą kliūtį, mes geriausiu atveju turime tik vieną sekundę. Jeigu važiuojama 90 km / h greičiu, tai per vieną sekundę automobilis nuvažiuoja 25 metrus“, – aiškina jis.
Tačiau tam, kad galima būtų spėti laiku sustabdyti, svarbus ne tik reakcijos laikas, bet ir stabdžių pavaros suveikimo laikas, kuris, pasak eksperto, taip pat turi savo uždelsimo laiką.
„Taip pat labai priklauso nuo padangų būklės, kelio dangos, bet pats svarbiausias dalykas yra vairuotojo reakcijos laikas.
Dažnai būna, kad važiuoji automobiliu, pasižiūri per veidrodėlį, o tu net iš galo važiuojančio automobilio žibintų nematai, tai jau iškart galima įsivaizduoti, kad jis nuo tavęs net per automobilio korpusą nebus nutolęs.
Tokiu atveju užtenka paspausti stabdžio pedalą ir jau didelė tikimybė, kad vairuotojo koja spės tik pakilti į orą, net nespės nuspausti stabdžio pedalo, kaip pažintis jau bus įvykusi“, – sako D. Kanapinskas.
Dėl to yra labai svarbu laikytis saugaus atstumo, o kuo didesnis greitis, tuo didesnis atstumas tarp automobilių turėtų būti.
Kai kurie vairuotojai specialiai bando sukelti avarinę situaciją
Neretai keliuose galima susidurti ir su agresyviais vairuotojų manevrais, miksėjimą šviesomis, „prilipimą“ prie automobilio galo ir kartais net specialius bandymus sukelti avarinę situaciją.
Kelių eismo ekspertas D. Kanapisnkas pastebi, kad pastaruosius metus eismo kultūra smarkiai ritasi žemyn, o vairuotojais vis dažniau bando ne išvengti avarijų, o kartais net specialiai bando jas sukelti.
„Visų pirma, pas mus per daug yra sureikšmintas pirmumo kultas. Jeigu automobilis važiuoja pagrindiniu keliu ir mato, kad atvažiuoja mašina iš šalutinio kelio, bet vairuotojas užsižiopsojęs, tai būk geras, tu pristabdyk, jei yra galimybė nusuk į gretimą juostą, kad tik išvengtum to eismo įvykio.
Bet pas mus vėl grįžta tai, ko jau kurį laiką negirdėdavau, tai bandymas specialiai sukelti avariją, nes reikia susitaisyti automobilį. Žmonės galvoja apie daiktą, bet negalvoja apie sveikatą, apie gyvybę, tai tokia vairuotojų mintis mane žudo“, – atvirauja D. Kanapinskas.
Ekspertas pažymi, kad toks mąstymas, neva specialiai sukelti avariją, kad vėliau būtų galimybė pasitaisyti automobilį ar jo dalį, buvo iki 2000-ųjų ir dar kiek vėliau.
„Po to buvo labai stiprus pagerėjimas visos tos eismo kultūros,o dabar jau kokie 3 metai, kaip labai stipriai ritamės žemyn su eismo kultūra.
Kame bėda nežinau, bet kažkas šiuo metu labai stipriai neveikia, kažkuri institucija nepadarė iki galo namų darbų, nes kažko labai stipriai trūksta“, – pastebi jis.
Pasak jo, neretai tenka matyti ir kitą chuliganiško vairavimo pavyzdį, kai vairuotojai apsilenkia kitą automobilį, persirikiuoja prieš pradeda staigiai stabdyti, taip, vėlgi, sukeldami avarinę situaciją.
Liudininko ir tarnybų informacija, kas vyko po susidūrimo
„Ši avarija nutiko prieš mane 100 m, „Volkswagen Transporteris“ net nestabdė, jis tiesiog įvažiavo į „Škodą“, kuri jau stovėjo, o „Škoda“ dar [įvažiavo] į „Volvą“.
„Škoda“ užsidegė labai greitai, tikiuosi vairuotojas išgyveno. Realiai baisiai atrodė viskas“, – socialiniuose tinkluose dalijasi liudininkas.
Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Kauno apskrities policijos atstovas, eismo įvykis įvyko apie 09.44 val..
Susidūrė automobiliai „Volvo“, vairuojamas vyro (gim. 1963 m.), „Volkswagen Transporter“, vairuojamas vyro (gim. 1986 m.), „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), ir „Volkswagen Polo“, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.).
Taip pat eismo įvykio metu apgadintas kita kelio puse važiavęs automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1985 m.).
Pasak policijos, „Škoda“ vairuotojas ir keleivis (gim. 1991 m.) bei „Volvo“ keleivė (gim. 1954 m.) dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. Tai reiškia, kad tiriama galima nusikalstama veika, susijusi su eismo saugumo / transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimu ir dėl jo kilusiais padariniais.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai naujienų portalą tv3.lt informavo, kad ugniagesiai gelbėtojai apie įvykį pranešimą gavo 2026-09-22, 9.41 val.
„Buvo pranešta, kad Rumšiškių sen., Jakštonių k., Slėnio g., kelyje A1, įvyko eismo įvykis – susidūrė transporto priemonės, jose gali būti žmonių, vienas automobilis dega.
Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms į įvykio vietą, buvo susidūrusios keturios transporto priemonės, viena jų degė atvira liepsna. Gaisras lokalizuotas ir likviduotas 10.05 val. Sudegė visos automobilio degiosios detalės.“, – nurodo PAGD atstovai.
Tiesa, ugniagesiams gelbėtojams eismo įvykio vietoje atlikus žvalgybą, paaiškėjo, kad žmonių automobiliuose nėra.
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė nurodė, kad dėl avarijos buvo gauti 6 pranešimai – 4 iš pravažiuojančių automobilių ir 2 iš įvykio vietos.
„Pravažiuojantys pranešė, kad susidūrė trys / keturi automobiliai, vienas iš jų dega. Vienas iš įvykio vietos nurodė, kad yra du sužeisti, kad dega automobilis. O kitas taip pat pranešė, kad dega automobilis, ir kad jo automobilis užsidegė, tai skubino tarnybas“, – pranešė BPC atstovė.
Masinės avarijos detalės
Kaip skelbė TV3 žinios, ugnies fakelu virtusį automobilį fiksavo liudininkai rytą, važiuodami autostrada Kaišiadorių rajone. Liepsnos apėmę automobilį „Škoda“, į dangų veržiasi ugnies liežuviai ir juodų dūmų kamuoliai.
Masinė avarija įvyko važiuojant nuo Vilniaus į Kauną, ties Kaišiadorių rajonu. Apie 10 ryto čia susidūrė net keturi automobiliai, akimirksniu nugriaudėjo galingas sprogimas, vienas automobilis užsidegė, kiti gan smarkiai suknežinti, bet laimė, liepsnos į juos nepersimetė.
„Iš karto sprogimas ir gaisras atvira liepsna“, – minėjo BMW vairuotojas Vilius.
Kliuvo ir kita kryptimi, į Vilnių važiavusiam BMW, jį apgadino atskriejusios, tikėtina, sprogusio automobilio dalys.
„Mes važiavome į Vilniaus pusę, jie į Kauną, greičiausiai, čia kamštis buvo. Įvyko avarija sprogimas ir detalių komplektas perskrido į mūsų kelio pusę, nes mes antroje juostoje, jie antroje juostoje, pasitraukėme į kelkraštį, supratome, kad suskaldytas stiklas, automobilio šonas, svarbu žmonės sveiki būtų“, – pasakojo Vilius.
Pamatė greitkelyje gulintį žmogų, sužeistieji išvežti į Kauno klinikas
Liudininkai pranešė, kad iš karto po avarijos išvydo ne tik pleškantį automobilį, bet ir šalia jo greitkelyje gulintį žmogų – greičiausiai jį išsviedė sprogimo banga. Greitosios viena paskui kitą lėkė į Kauną, į ligoninę išvežė net tris sužeistuosius – „Škodos“ vairuotoją ir keleivį, bei Volvo keleivę.
Po avarijos greitkelyje buvo visiškai sustojo eismas, nusidriekė milžiniška automobilių eilė. Užfiksavę avarijos aplinkybes pareigūnai leido mašinoms judėti viena juosta. Eismas čia visiškai atnaujintas tik nuo kelio patraukus sumaitotus automobilius ir apanglėjusiu metalo laužu virtusią Škodą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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