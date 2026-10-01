Skverneliui – nauja žinia iš prokuratūros

Baigiantis terminui, prokuratūra nusprendė nesikreipti į teismą dėl šios kardomosios priemonės pratęsimo.
Skirta nauja kardomoji priemonė
Spalio 1 dienos prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – pakeista į švelnesnių kardomųjų priemonių kompleksą.
Dabar S. Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos.
Skirta ir nauja kardomoji priemonė – piniginis užstatas, jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia.
Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis.
Antra pagal griežtumą kardomoji priemonė S. Skverneliui buvo skirta liepą.
Politikas piktinosi šia kardomąja priemone ir skundėsi teismams, tačiau visų instancijų teismai šiuos skundus atmetė.
Buvo nustatyta, kad pažeidė anksčiau taikytos kardomųjų priemonių sąlygas
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas savo priimtoje nutartyje pažymėjo, kad, atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad įtariamasis S. Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas – bendravo su kitu įtariamuoju – todėl, teisėjo manymu, jam buvo pagrįstai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagrįstai pratęstas jos taikymo terminas.
„Paskyrus kardomąją priemonę, visi įtariamieji, neišskiriant ir įtariamojo Sauliaus Skvernelio, turi pareigą paskirtos kardomosios priemonės sąlygų laikytis be išlygų. Teisėjas pažymėjo, kad kardomosios priemonės taikomos perspektyviai, t. y. remiantis pagrįstu spėjimu, prielaida, manymu, kad įtariamasis gali imtis proceso požiūriu neigiamų veiksmų ateityje siekiant trukdyti procesui. Ikiteisminio tyrimo metu nustačius nevienkartinius anksčiau taikytos švelnesnės kardomosios priemonės pažeidimo atvejus, yra pagrindas pripažinti, kad nepratęsus kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros termino, šioje proceso stadijoje, nebus pasiekti Baudžiamojo proceso kodekse (…) numatyti kardomųjų priemonių tikslai“, – Eltai teigė teisėjas.
Politikas tikino, kad apykojė jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
Vasarį atliktos kratos Skvernelio namuose
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 17 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai, jis atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Tuo metu vienas šios bylos įtariamųjų, anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marijanas Taraškevičius, tebėra laikomas suimtas. Rugsėjį teismas jo suėmimą pratęsė.
M. Taraškevičius yra vienintelis suimtas įtariamasis. Vyras už grotų laikomas atsižvelgiant, kad nusikaltimus vykdė ir anksčiau ir buvo lygtina paleistas iš įkalinimo vietos.
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