Skubiai prašo atšaukti tvarką: šie pacientai atsidūrė ypač grėsmingoje situacijoje

Vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti organų transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro organais gyvenančius žmones „Gyvastis“, prašo premjero Gintauto Palucko, naujosios sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės ir Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio kuo greičiau inicijuoti buvusio ministro Aurimo Pečkausko pasirašyto įsakymo, keičiančio apmokėjimo tvarką už inkstų dializę ir kitus tyrimus, atšaukimą. Anot asociacijos vadovybės, inkstų dializės paslaugos yra gyvybę užtikrinančios paslaugos, tuo tarpu valstybei mažinant jų apmokėjimą ir prieinamumą, sergančiųjų inkstų ligomis gyvybėms iškyla tiesioginis pavojus.

„Gydymo paslaugų prieinamumas Lietuvoje ir taip nėra pakankamas, lyginant su kitomis šalimis, o dabar dalis jas teikiančių įstaigų gali atsidurti ant išlikimo ribos. Pakeitus atsiskaitymo tvarką už mūsų gyvybėms būtinas paslaugas, šios įstaigos bus priverstos stabdyti savo veiklą tam tikruose šalies regionuose, nes paprasčiausiai nepakels finansinės naštos. Tai reiškia, kad šalies gyventojai, sergantys inkstų ligomis, paprasčiausiai negaus šių paslaugų ten, kur gaudavo, o be jų – neišgyvens.

Tuo tarpu, jei sveikatos apsaugos sistemoje nebūtų rizikuojama mūsų gyvybės sąskaita, o prieš darant tokius sprendimus būtų girdimas tiek pacientų bendruomenių, tiek medikų ar įstaigų vadovų balsas, to pavyktų išvengti. Mūsų žiniomis, minėtas įsakymas buvo parengtas paskubomis, neįvertinus visų jo pasekmių“, – pranešime spaudai sako asociacijos vadovė Aušra Degutytė.

Susiklostė pirmą kartą

Šių metų lapkričio mėnesį sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo keičiama apmokėjimo už inkstų dializės paslaugas ir kitus tyrimus tvarka. Minėtą įsakymą ministrui pateikė Valstybinės ligonių kasos vadovybė net nederinusi tokių pakeitimų nei su pacientų organizacijomis, nei su socialiniais partneriais.

„Šis įsakymas yra savotiškas nuosprendis inkstų ligomis sergantiems Lietuvos piliečiams, nes gydymo įstaigos, tame tarpe ir inkstų dializės paslaugos teikiančios, negaus būtino apmokėjimo už šias paslaugas. Tame tarpe už tas, kurias jau suteikė šiemet. Tokia situacija šalyje susiklostė pirmą kartą, tačiau yra ypatingai grėsminga mums visiems“, – teigiama asociacijos rašte aukščiausiems šalies vadovams.

Anot „Gyvasties“ vadovės, šiais metais privalomojo sveikatos draudimo fondo surinkimas yra net didesnis, nei planuota, o tai reiškia, kad valstybė turi visas galimybes apmokėti gydymo įstaigoms už jau suteiktas paslaugas Lietuvos piliečiams, tame tarpe – inkstų ligomis sergantiems.

„Nematome kitos galimybės, kaip tik prašyti aukščiausių šalies vadovų, kuo skubiau inicijuoti minėto įsakymo atšaukimą ir užtikrinti tolimesnį šalies gyventojų gyvybėms būtinų paslaugų prieinamumą“, – sako asociacijos vadovė A. Degutytė.

Pasak asociacijos vadovės, privaloma, kuo skubiau užbaigti tokius neatsakingus eksperimentus Lietuvos žmonių gyvybių sąskaita sveikatos apsaugos sistemoje.

„Nelogiški ir sunkiai paaiškinami, paskutinėmis darbo dienomis priimti buvusios valdžios sprendimai dabar gula ant naujos vyriausybės pečių. Tuo tarpu – mūsų bendruomenei ir jų šeimoms tai gali kainuoti gyvybes“, – dalijasi asociacijos vadovė.

Anksčiau skelbė, kad žada peržiūrėti tvarką

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad neseniai gydymo įstaigos pakėlė triukšmą dėl ligonių kasų neketinamų apmokėti dalies dializės, magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos paslaugų kainos už jau šiais metais atliktus šiuos tyrimus pacientams.

Be to, nuogąstauta, kad ketinama ir ateityje už šias paslaugas mokėti mažiau, esą dirbtinai sumažinant įkainį per „slankiojančio balo“ sistemą, t. y. nesumokant visos šių paslaugų kainos.

Tiesa, vėliau Valstybinės ligonių kasos (VLK) vadovas Gytis Bendorius nurodė, kad bus svarstoma keisti prieš 20 metų nustatytą tvarką.

Kita vertus, žinome, kad visur Europoje šių modernių tyrimų kiekis didėja. Nedidelis didėjimas – su tuo viskas yra tvarkoje, bet 30 proc. per metus, 2 kartus per penkerius metus – šiek tiek daugoka. Bet matome, kad tas kintamas balas nebesulaiko gydymo įstaigų, tyrimų atliekama daug. Kas dėl to kaltas ir kiek yra atliekama nepamatuotų tyrimų, sunku atsakyti.

Kai kas sako, kad apie 40 proc. tokių tyrimų neturi vertės, bet kaip gale detektyvo sužinome, kas yra žudikas, bepigu aiškinti, kai diagnozė jau nustatyta, kad šitie tyrimai buvo nereikalingi... Bet pasakyti diagnozės pradžioje, kurio tyrimo nereikia daryti, yra daug sudėtingiau“, – pastebėjo jis.

VLK direktorius priminė, kad sujudimas dabar ir įvyko, kad atlikta labai daug tyrimų ir jei balas nebūtų atstatytas, kai kurios labai specializuotos įstaigos negautų labai reikšmingų pajamų.

„Bet galvokime, kad taupymo fonde bus šiek tiek lėšų ir sausio mėnesį galėsime turbūt nepilnai, bet nemažai sumokėti papildomai“, – žadėjo G. Bendorius.