Šios sveikatos paslaugos – nemokamos: kas ir kaip gali pasinaudoti

Pirmiausia – profilaktika
Geras regėjimas – tai ne tik gebėjimas aiškiai matyti, bet ir gyvenimo kokybė, todėl juo svarbu rūpintis ir tada, kai nejuntame regėjimo sutrikimų. Ligonių kasa apdraustiems gyventojams Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmoka akių profilaktinę patikrą. Ji prasideda pas šeimos gydytoją, o prireikus jis pacientą siunčia pas gydytoją oftalmologą.
Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai regėjimą profilaktiškai turi tikrintis kasmet. 19–40 metų žmonės kartą per dvejus metus turėtų pasitikrinti regėjimo aštrumą ir akispūdį, 41–65 metų gyventojai – kas dvejus metus regėjimo aštrumą, o akispūdį – kasmet. Nuo 65 metų abu rodiklius žmonės turėtų tikrintis kiekvienais metais.
Nusilpus regėjimo aštrumui
Jeigu dėl akių nuovargio, įtampos, genetinių, aplinkos veiksnių ar kitų priežasčių atsiranda regėjimo sutrikimų, gali prireikti optinės korekcijos priemonių, pavyzdžiui, akinių. Tada tam tikrais atvejais ligonių kasa iš fondo kompensuoja akinių lęšių įsigijimo išlaidas.
„Akinių lęšių kompensuojamoji kaina vaikams ir suaugusiems pacientams, kurių geriau matančios akies geriausiai koreguotas regėjimo aštrumas neviršija 0,5, padengiama 100 procentų. Vaikams iki 7 metų akinių lęšiai kompensuojami nepriklausomai nuo regėjimo aštrumo – 70 procentų kompensuojamosios kainos. Išimtis taikoma tiems vaikams, kurių regėjimo aštrumas neviršija 0,5 – jiems apmokama visa kompensuojamoji kaina“, – paaiškina Valstybinės ligonių kasos Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.
Vaikams akinių lęšiai gali būti kompensuojami kartą per metus, suaugusiems pacientams – kartą per dvejus metus. Paprastųjų lęšių kompensuojamoji suma – iki 95 eurų, sudėtingųjų – iki 148 eurų.
Siuntimą gauti ligonių kasos kompensuojamus akinių lęšius išrašo gydytojas oftalmologas, o su šiuo siuntimu reikia kreiptis į bet kurią optiką, kuri sudariusi sutartį su ligonių kasa. Šiuo metu yra 23 tokios optikos įvairiais adresais Lietuvoje.
Ligonių kasa pernai pacientams kompensavo 2 117 akinių lęšių porų beveik už 180 tūkst. eurų fondo lėšų. Per šių metų pirmą pusmetį išduotos 1 275 kompensuojamųjų akinių lęšių poros, o joms apmokėti prireikė apie 106 tūkst. eurų fondo lėšų.
Pagalba netekus regėjimo
Pasak G. Baranausko, vieną ar abi akis praradusiems gyventojams ligonių kasa kompensuoja akių protezavimą. Pirmąkart akių protezą skiria gydytojų konsiliumas tretinio lygio įstaigoje – universitetinėje ligoninėje ar klinikoje. Pakartotinai šią priemonę gali skirti oftalmologas antrinio lygio ambulatorinėje įstaigoje, pavyzdžiui, poliklinikoje. Su jų išduotu išrašu pacientas gali kreiptis į pasirinktą įmonę, sudariusią sutartį su ligonių kasa dėl akių protezų.
Vaikams iki 12 m. akies protezai gali būti skiriami ne dažniau kaip kas pusmetį, 13–18 m. – ne dažniau kaip kas metus, o suaugusiems pacientams – kas dvejus metus.
Ligonių kasa pernai kompensavo 541 akių protezą 509 pacientams už daugiau kaip 290 tūkst. eurų fondo lėšų. Per šių metų pirmą pusmetį 255 pacientams buvo išduoti 267 kompensuojamieji akies protezai, tam iš fondo prireikė 145 tūkst. eurų.
Kai regėjimą temdo drumstumas
Apie 120 tūkst. žmonių kasmet Lietuvoje serga katarakta, kai dėl akies lęšiuko drumsties silpsta regėjimas. Ši liga yra veiksmingai gydoma operacija, kurios metu drumstas akies lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Kataraktos operacijas apmoka ligonių kasa.
Tokiais atvejais pacientai su šeimos gydytojo siuntimu turi kreiptis į oftalmologą. Nustačius šią diagnozę, kataraktos operacija atliekama įstaigoje, turinčioje sutartį su ligonių kasa. Šiuo metu šią paslaugą teikia apie 20 viešųjų ir privačių šalies gydymo įstaigų įvairiais adresais Lietuvoje. Įstaigų, kurios šią operaciją atlieka dienos stacionare, sąrašas skelbiamas čia.
Pacientams svarbu žinoti, kad ligonių kasos gydymo įstaigai sumokama kataraktos operacijos kaina apima ir akies lęšiuko kainą – pacientui mokėti nereikia, nebent jis pasirinktų brangesnį gydymo įstaigoje siūlomą lęšiuką. Tada pacientas turi sumokėti kainos skirtumą tarp pasirinkto ir PSDF lėšomis apmokamo lęšiuko. Iš fondo apmokama lęšiuko kaina yra 44,02 euro.
Pernai buvo atlikta per 30 tūkst. ligonių kasos apmokamų kataraktos operacijų. Tam prireikė beveik 17 mln. eurų iš PSDF.
Kompensuojami vaistai
Fondo lėšomis taip pat kompensuojami vaistai glaukomai, akies kraujagyslių uždegimui bei biologinės terapijos vaistai akies kraujagyslių uždegimui gydyti.
Šiuos vaistus skiria ir išrašo gydytojai oftalmologai, teikiantys tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas (universitetinėse ligoninėse ar specializuotose akių klinikose).