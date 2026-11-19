Pareigūnas minėtas pareigas šiuo metu eina laikinai.
„Manau, kad kitos savaitės trečiadienio Vyriausybės posėdyje mes priimsime šį sprendimą (dėl VSAT vado – BNS) ir juo bus Donatas Škarnulis“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė premjeras.
VSAT laikinojo vadovo pareigas D. Škarnulis eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas, palikęs tarnybą dėl incidento pasienyje.
D. Škarnulis yra ir buvęs lengvaatletis, ėjikas, 2007 metais pasaulio lengvosios atletikos čempionate užėmė 12 vietą, dalyvavo 2008 metų Pekino olimpinėse žaidynėse.
Tarnybos vadas skiriamas penkerių metų kadencijai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.