SIM „spiečių“ veikla sostinėje: Vilniaus policija sulaikė įtariamuosius

Kaip trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, ikiteisminis tyrimas pradėtas liepos pabaigoje gavus Ryšių reguliavimo tarnybos pranešimą, kuriame buvo pateikta informacija dėl Vilniaus mieste galbūt veikiančių SIM kortelių „spiečių“.
Tai įrenginiai, kurie naudoja didelį kiekį SIM kortelių tam, kad galėtų nukreipti ar priimti telefono skambučius bei tekstinius pranešimus. Jie veikia prijungti prie kompiuterinės įrangos, gali būti naudojami nusikalstamoms veikoms vykdyti.
Vilniaus kriminalistai nustatė, kad tam tikrose mobiliųjų operatorių bokštų celėse buvo užfiksuotas labai didelis išankstinio mokėjimo paslaugų SIM kortelių aktyvumas.
Tyrimo metu, atlikus slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, Vilniuje buvo nustatytos trys pagrindinės vietos, kuriose yra galimai SIM „spiečių“ lokalizacija, tačiau tikslią identifikaciją apsunkino tai, kad spiečiai veikė dideliuose administraciniuose pastatuose.
Toliau atliekant slaptus tyrimo veiksmus, buvo identifikuoti asmenys, kurie galimai organizuoja nusikalstamą veiką bei techniškai aprūpina SIM „spiečius“, vykdami į įvairias Europos šalis bei įsigydami didelius kiekius įvairių operatorių SIM kortelių. Minėtos kortelės galėjo būti naudojamos grupės asmenų sukčiavimams elektroninėje erdvėje vykdyti, taip pat sukuriant netikras paskyras socialiniuose tinkluose ir mokėjimų sistemose.
Spalio pradžioje buvo organizuota sulaikymo operacija, kurios metu įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atliktos kratos bei sulaikyti du asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rasta beveik 200 SIM „spiečių“, apie 100 kompiuterių, kuriais buvo vykdoma nusikalstama veika, bei apie 75 tūkst. įvairių šalių operatorių SIM kortelių.
Įtariama, kad kratų metu rastos kortelės buvo naudojamos sukčiavimams ir kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti net tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienio šalyse.
Sulaikytiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės.
Vilniaus apskrities Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.
