Šiemet tarnybos sulaukė daugiau kaip 14 tūkst. pranešimų dėl galimai pažeistų paauglių teisių

Šiemet dėl galimai pažeistų 14–17 m. amžiaus paauglių teisių Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba iš viso sulaukė daugiau nei 14 tūkst. pranešimų, skelbiama tarnybos pranešime žiniasklaidai. Be to, fiksuota per tūkstantį įvairių formų smurto atvejų paauglių atžvilgiu, nurodo tarnyba.