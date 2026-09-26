Šiauliuose – kraupus išpuolis: panaudotas šaunamasis ginklas ir kirvis, nukentėjo vyras

Jo duomenimis, apie 15.35 val. K. Korsako gatvėje kilus konfliktui, buvo panaudotas šaunamasis ginklas ir kirvis. Įvykio metu nukentėjo 1995 metais gimęs vyras, jis paguldytas į ligoninę.
Taip pat apgadinti trys stovėję automobiliai: 2005 metais pagamintas „Audi A6“, 2015 metais pagamintas „BMW 320“ ir 2009 metais pagamintas „Nissan Micra“.
Pradėtas tyrimas
1992 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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