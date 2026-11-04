Šiaulių rajone sprogo šildymo katilas: apdegė 2 žmonės

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienio vakarą, apie 21.24 val., į Šiaulių ligoninę iš Šiaulių rajono, Gruzdžių miestelio, dėl nudegimų buvo pristatyti moteris (gim. 1959 m.) ir vyras (gim. 1957 m.).
Jie apdegė tą patį vakarą, 20.30 val., namuose sprogus šildymo katilui.
Nelaimės aplinkybės tiriamos.
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