Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko apie 15 val. 55 min. Alytaus rajono Domantorių k., Laukų g.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Anksčiau buvo skelbta, kad automobilį vairavo nepilnametis, tačiau vėliau buvo nurodyta, jog „Mitsubishi“ vairavo 1988 m. gimęs vyras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d., kuris numato, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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