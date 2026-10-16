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Siaubas Molėtų plente – žemė prarijo ekskavatorių į 12 metrų gylį: kas laukia?

2026-10-16 14:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 14:22
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Prieš daugiau nei metus Molėtų plente įvykęs neeilinis incidentas, kai kelio darbų metu po žeme maždaug į 12 metrų gylį nugrimzdo ekskavatorius, sulaukė atomazgos.

Prieš daugiau nei metus Molėtų plente įvykęs neeilinis incidentas, kai kelio darbų metu po žeme maždaug į 12 metrų gylį nugrimzdo ekskavatorius, sulaukė atomazgos.

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Dar 2025 m. rugpjūčio mėnesį skaitytojas naujienų portalui tv3.lt pranešė apie minėtą įvykį. Portalas kreipėsi į darbus šiame ruože vykdančią bendrovę „FEGDA GROUP“, kuri patvirtino apie įvykusį incidentą – įmirkusiame grunte iš tiesų nugrimzdo ekskavatorius, kurio nepavyksta ištraukti.

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Bendrovės komunikacijos projektų vadovė Dovilė Gribulienė informavo, kad ekskavatorius nugrimzdo paruošiamųjų darbų metu kelio prieigose pelkingame grunte.

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„Darbuotojai nenukentėjo, taršos požymių nenustatyta, teritorija aptverta ir nuolat stebima, kad būtų užtikrintas saugumas. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, Aplinkos apsaugos departamentui ir užsakovui AB „Via Lietuva“, įvykis oficialiai užregistruotas“, – nurodo ji.

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Pasak įmonės atstovės, geologų atlikti matavimai rodo, kad technika atsidūrė maždaug 12 metrų gylyje nuo vandens paviršiaus. Taip pat paaiškina, kodėl ir kaip nutiko šis incidentas.

„Šalia kelio pylimo pašalinus augmeniją vietovės gruntas prarado stabilumą dėl po juo esančios termokarstinės daubos. Ši dauba, pasak geologų, susiformavo atsitraukiant ledynui, po sąnašomis liko palaidotų ledo luitų, kurie per laiką ištirpo, todėl susidarė ertmė, į kurią technika ir nugrimzdo“, – aiškina D. Gribulienė.

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2025 metų pavasarį įvykęs incidentas sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Tuomet paaiškėjo, kad pelkėtame grunte nugrimzdusio ekskavatoriaus nepavyksta ištraukti, o atsakingos institucijos kartu su ekspertais ieškojo sprendimo, kuris padarytų mažiausią žalą aplinkai.

Dar kovo mėnesį Aplinkos apsaugos departamentas naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad įvertinus visas galimas alternatyvas nuspręsta ekskavatoriaus iš po žemės nebetraukti.

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Specialistų teigimu, toks sprendimas aplinkai būtų mažiau žalingas nei bandymas sunkiąją techniką iškelti į paviršių.

Vis dėlto kiek vėliau paaiškėjo, kad minėtas incidentas įvyko dar pavasarį, tačiau technika iki šiol vis dar yra po žeme bei vyksta tyrimas, dėl kurio daugiau detalių bendrovė pateikti negali.

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Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus bei Utenos apskrities policijas komentaro, ar toks įvykis buvo užregistruotas, tačiau jų teigimu apie būtent tokį atvejį pranešimų nebuvo.

Tiesa, Utenos apskrities policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė nurodė, kad panašus atvejis buvo užregistruotas balandžio mėnesį, tačiau duomenų, kad technika nugrimzdo į tuzino metrų gylį – nėra, taip pat nėra duomenų ir apie dėl incidento pradėtus tyrimus.

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Bendrovės vadovas paaiškino, kokia yra situacija

2025 m. lapkričio mėnesį portalas pakartotinai kreipėsi į bendrovę, siekiant išsiaiškinti, ar ekskavatorių pagaliau pavyko ištraukti.

Tiesa, bendrovė nurodė, kad sunkioji technika vis dar po žeme, tačiau aplinkos apsaugos departamentui buvo pateiktas ekskavatoriaus ištraukimo planas, todėl galutinį sprendimą priims nebe bendrovė.

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„Fegda“ generalinis direktorius Jonas Jablonskis nurodė, kad ekskavatorius yra įklimpęs vis dar toje pačioje vietoje ir naujos informacijos šiuo klausimu nėra.

„Mes pateikėme aplinkos apsaugos departamentui ekskavatoriaus ištraukimo planą. Jį įvertinti ir priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų turi aplinkos apsaugos departamentas.

Pažymime, kad incidento vieta ir toliau išlieka aptverta, ją stebime ir prižiūrime“, – atkreipia dėmesį J. Jablonskis.

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  Eismas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Ekskavatorius paliktas po žeme – ištrauktas nebebus

2026 m. kovo mėn. tv3.lt pakartotinai kreipėsi į institucijas dėl sunkiosios technikos likimo. Kaip paaiškėjo, vis tik ekskavatorius ir tebeliks po žeme.

Aplinkos apsaugos departamento atlikto tyrimo metu nustatyta, kad jo ištraukimas būtų dar žalingesnis, nei palikimas ten, kur jis ir yra.

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„Pateiktame nuskendusio ekskavatoriaus ištraukimo plane buvo įvertintos dvi galimos alternatyvos: palikti techniką skendimo vietoje arba ją ištraukti, įvertinus, kokią žalą aplinkai sukeltų kiekvienas sprendimas.

Atsižvelgus į šių institucijų išvadas ir rekomendacijas, įvertinta, kad ekskavatoriaus ištraukimas sukeltų didesnę žalą aplinkos komponentams – vandens telkiniams, dirvožemiui ir gilesniems jo sluoksniams, pakrantės teritorijai bei kitiems aplinkos komponentams – nei jo palikimas dabartinėje vietoje.

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Dėl galimo papildomo dugno ardymo, teršalų pasklidimo ir poveikio saugomoms vertybėms ištraukimo ekskavatoriaus ištraukimas buvo įvertintas kaip rizikingesnis aplinkosauginiu požiūriu“, – nurodė Aplinkos apsaugos departamentas.

  Ekskavatorius, asociatyvi nuotr. (Pixabay.com)

Aplinkai padaryta šimtatūkstantinė žala

Nors ekskavatoriaus palikimas po žeme įvertintas kaip mažiau aplinkai žalingas, vis dėlto neslepiama, kad žala jau padaryta didžiulė.

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Kaip nurodė departamento atstovai, aplinkai padaryta žala įvertinta piniginė išraiška – 106 758 eurų.

Departamento atstovai nurodė, kad dėl šio sprendimo savo vertinimus pateikė Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad nuskendęs ekskavatorius priklausė UAB „Arbora LT“ subrangovui (kelių rekonstrukcijos rangovas  – UAB „Fegda“).

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Mokslininkas: tokią techniką būtina ištraukti kuo greičiau

Gamtos tyrimų centro mokslininkas Jonas Satkūnas pabrėžia, kad tokią technika būtina ištraukti kuo greičiau, nes ji gali užteršti požeminius vandenis.

„[Technikos ištraukimą] lemia tiek gamtinės, tiek techninės sąlygos, tačiau sunkiąją techniką būtina ištraukti, nes ilgas buvimas po žeme gali sukelti didelę taršą – ypač jei nugrimzdo prie ežero.

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Šiuo atveju ekskavatorius telkšo rinoje (reljefo slėnis), kuris siejasi su požeminio vandens ištekliais“, – apie grėsmes užsimena mokslininkas.

Gamtos tyrimų centro specialistas tikina, kad palikti ekskavatorių po žeme ne tik negalima, bet ir pavojinga aplinkai.

„Būtina pašalinti ir ištraukti ekskavatorių, nes taršos žemėje ir taip jau daug palikta“, – aiškina J. Satkūnas.

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