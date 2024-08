„Ši vasara tikrai išskirtinė“: lietuviai šlavė vaistines net ir šiltu oru – kas laukia rudenį?

BENU vaistinės vedėja vaistininkė Inga Norkienė pastebi, kad ši vasara išsiskyrė dideliu sergančiųjų skaičiumi.

„Ši vasara tikrai išskirtinė – nepastebime vaistų nuo peršalimo atoslūgio, žmonės dažnai iš kelionių grįžta apsirgę, dominuoja įvairios COVID-19 atmainos, išaugo antibiotikų ir priešvirusinių vaistų poreikis. Kita ryški tendencija – įvairūs virškinamojo trakto sutrikimai“, – vardija I. Norkienė.

Natūralu, kad artėjant rudeniui, klientų vaistinėse nemažėja. Anot „Eurovaistinės“ vaistininkės Jovitos Aleknienės, vasarai skaičiuojant paskutines dienas, vaistinėse apsilanko kur kas daugiau žmonių, besiskundžiančių peršalimo simptomais.

„Jie vaistinėse ieško vaistinių preparatų, skirtų numalšinti tokius simptomus kaip kosulys, gerklės skausmas, sloga, karščiavimas. Lygiai taip pat žmonės įsigyja daugiau termometrų, skirtų kūno temperatūrai pamatuoti, bei greitųjų testų, norėdami įsitikinti, ar nesusirgo gripu arba koronavirusu“, – komentuoja vaistininkė.

Gyventojai ruošiasi ne be reikalo, mat pavojingi virusai jau bojuoja. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje fiksuojamas didesnis sergamumas kokliušu. Skaičiuojama per 350 susirgimų, kai anksčiau per metus būdavo registruojama apie 7–10 atvejų.

Galvą kelia ir pavojingieji tymai. Lyginant su pernai, šios ligos atvejų skaičiai Lietuvoje išaugo 7 kartus.

Ruošiasi peršalimų sezonui

Kalbinti vaistininkai teigia, kad artėjant rudeniui žmonės ima ruoštis peršalimų ir kitų su atšalusiu oru susijusių ligų sezonui.

Pasak J. Aleknienės, prieš rudenį žmonės vaistinėse ieško maisto papildų imuniteto ir nervų sistemos stiprinimui, o artėjantiems naujiems mokslo metams tėvai kur kas dažniau dairosi maisto papildų vaikams.

Benu vaistinės duomenys taip pat rodo, kad vasaros pabaigoje klientai labiausiai susirūpina imuninės sistemos sveikata. Žmonės teiraujasi maisto papildų imunitetui stiprinti, vitaminų C ir D, žuvų taukų, probiotikų ir elektrolitų turinčių maisto papildų.

„Gintarinės vaistinės“ skaičiavimu, namų vaistinėlės preparatų ir kitų priemonių poreikis, lyginant rugsėjo mėn. su rugpjūčio, išauga apie 40 proc.

„Įprastai tai būna peršalimo simptomus mažinantys ir imuniteto stiprinimui skirti preparatai, priemonės nuo traumų ir žaizdų priežiūrai, priemonės. nuo viduriavimo ir pilvo pūtimo ir vaistai nuo alergijos“, – pažymi vaistinės rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė.

Visgi šių metų tendencijos gali būti kiek kitokios.

„Analizuodami kelių metų duomenis, matome, kad būtent priemonės peršalimo simptomams mažinti ir imunitetui stiprinti rugsėjo mėnesiais išaugdavo daugiau nei 250 proc. Tačiau šių metų vasarą labai buvo išaugęs sergamumas peršalimo ligomis, buvo labai padaugėję Covid-19 atvejų, tad didelės atskirties tarp sezoniškumo ligų greičiausiai nebus“, – komentuoja I. Tavėlienė.

„Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė papildo, kad populiarumo tarp pacientų sulaukia ir nervų sistemą stiprinantys maisto papildai, nervinę įtampą mažinantys bei miegą gerinantys preparatai. Tiesa, patys populiariausi ir čia išlieka preparatai nuo peršalimo.

„Kadangi rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vyrauja permainingi orai, būna aktualūs peršalimo simptomus, tokius kaip užgulusi ir varvanti nosis, gerklės skausmas ar kosulys, raumenų skausmai, mažinantys preparatai. Dažniausiai tai būna karšti gėrimai ar tabletės, nosies purškalai, pastilės gerklei, paracetamolio ir ibuprofeno veikliųjų medžiagų preparatai“, – vardija V. Bečelytė.

Kiek išleidžiama?

„Camelia“ skaičiavimu, vasaros pabaigoje vidutinio pacientų pirkinių krepšelio suma svyruoja tarp 10–20 eurų. Visgi ši suma ženkliai didesnė už įprastą vasaros mėnesį, juolab kai šį sezoną netrūko įvairių susirgimų.

Visgi išleisti daugiau klientai yra linkę prieš atostogas, sako I. Norkienė. Tuomet perkamos grožio priemonės, apsauga nuo saulės, repelentai, įvairūs vaistai ir kitos prekės.

Rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje galima tikėtis didesnės būtiniausių prekių paklausos.

„Ši tendencija ypač ryški stebint vaikų turinčias šeimas, kad šeimos biudžeto saugikliai prieš rudenį nebūtų „išmušti““, – sako I. Norkienė.

Į Europą atėjus b raupams, lietuviai jau teiravosi apie šį virusą

Švedijai užfiksavus pirmąjį už Afrikos ribų pavojingų b raupų atvejį, Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) rugpjūčio 14 d. paskelbė nepaprastąją visuomenės sveikatos padėtį.

Lietuviai panikos kol kas nejaučia, tad ir farmacininkų neapiberia klausimais apie b raupų atvejus ir apsisaugojimą nuo jų.

„Nors pasaulis nerimauja dėl „b raupų“, vaistinėje kol kas klientų susidomėjimo ar susirūpinimo šia tema nepastebime“, – teigia I. Norkienė.

Visgi keli žmonės jau teiravosi apie šiuos virusus „Eurovaistinėje“.

„Mūsų tinklo vaistininkų teigimu, kol kas šiuo metu pirkėjai labai retai klausia apie b raupus, pasitaikė tik kelia tvejai, kai pasiklausė kas sukelia šį virusą ir kaip persiduoda“, – komentuoja I. Tėvelienė.

„Eurovaistinės“ atstovė pažymi, jog vaistininkai jau nuo Covid-19 pandemijos suprato nuraminimo ir profesionalių konsultacijų svarbą, tad nors klausimų apie specialias priemones dar nebuvo, vaistininkai suteikia bazinę informaciją, kad didžiausia rizika užsikrėsti kyla kontaktuojant su sergančiu asmeniu.

Gyventojams primenama, kad norint išvengti užsikrėtimo beždžionių raupais, reikėtų vengti tiesioginio sąlyčio (oda su oda, veidas į veidą) su asmenimis, kuriems pasireiškia ligos simptomai; laikytis tinkamos rankų higienos, ypač prieš sąlytį ir po turėto sąlyčio su simptomų turinčiu asmeniu bei jam priklausančiais reikmenimis ir dėvėti medicinines kaukes slaugant sergantį asmenį.