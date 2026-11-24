Policijos prašoma įvertinti parlamentarės veiksmus pagal Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį, numatantį atsakomybę už necenzūrinius žodžius ar gestus viešosiose vietose, o Seimo EPK – pradėti tyrimą dėl galimo politikams privalomų elgesio principų pažeidimo.
Kižienė kreipėsi į Seimo etikos sargus ir policiją dėl Sejonienės parodyto vidurinio piršto
Incidentas įvyko lapkričio 19 dieną plenarinio posėdžio metu. Jį, pasak I. Kižienės, užfiksavo kameros, tad netrukus vaizdas pasklido žiniasklaidoje. Pati J. Sejonienė vėliau aiškino, kad tai buvo „nevalingas judesys“, susijęs su komiško filmo „Ponas Bynas“ epizodu.
„Akivaizdu, kad įvairius padorumo standartus konservatoriai nori taikyti tik kitų partijų nariams – juos skųsti įvairioms institucijoms, viešai smerkti, tyčiotis asmeniniuose įrašuose, o kai patys sulaukia pasmerkimo, atsiranda pasiteisinimų apie nevalingus judesius ar netyčia išsprūdusius žodelius. Tačiau jeigu taip pasielgtų kuris kitas, ne jų frakcijos Seimo narys, konservatoriai tikrai vieni pirmųjų pultų smerkti tokį elgesį“, – pranešime cituojama socialdemokratė.
I. Kižienė atkreipė dėmesį, kad tai ne pirmas kartas, kai konservatorės elgesys sulaukia kritikos. Anot jos, praėjusių metų gruodį Seimo Kultūros komiteto posėdyje J. Sejonienė, pristatydama savo pasiūlymą dėl LRT įstatymo pakeitimo, kolegoms pareiškė, esą posėdyje dalyvauja „ne trys, o keturios beždžionės“.
Įvertinusi šį pasisakymą, Seimo EPK tąkart konstatavo, kad parlamentarė pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo bei pavyzdingumo principus.
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