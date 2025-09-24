Seimo komitetas pasiūlė tobulinti iniciatyvą dėl garbės donorų valstybinių pensijų

Seimo Teisės departamentas, įvertinęs Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo Domo Griškevičiaus iniciatyvą, nustatė, kad ji prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam lygiateisiškumo principui.
Kaip pastebi Seimo teisininkai, projektu siūloma įtvirtinti išskirtinę vienos iš antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjų teisę gauti kelias valstybines pensijas.
Tačiau Valstybinių pensijų įstatymo pataisų autorius D. Griškevičius, taip pat dalis TTK komiteto narių su tuo nesutinka.
„To prieštaravimo Konstitucijai, mano akimis, nėra. Nemanau, kad tai privilegija, tai padėka donorams“, – TTK posėdyje sakė D. Griškevičius.
„Nemanau, kad donorų išskyrimas dėl jų ypatingo atsidavimo yra privilegija. Tuo jų skatinimu yra suinteresuota valstybė, nes donorų trūksta“, – sakė Seimo narė, demokratė Agnė Širinskienė.
Pasak Seimo Teisės departamento, visiems antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjams šios pensijos yra mokamos už tam tikrus nuopelnus arba kaip kompensacija.
„Neaišku, kodėl garbės donorai turėtų būti laikomi labiau nusipelnę nei kiti šios valstybinės pensijos gavėjai, pavyzdžiui, daugiavaikės motinos, kurios išaugino penkis ar daugiau vaikų, laisvės kovų dalyviai ar olimpiniai bei paralimpiniai prizininkai“, – TTK komiteto posėdyje pastebėjo Teisės departamento atstovė.
Anot teisininkų, konstitucinis lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys būtų traktuojami skirtingai.
„Manome, kad projekto (...) nuostatos, kuriomis tik asmenims, kuriems suteiktas garbės donoro vardas, būtų suteikta teisė gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją nepriklausomai nuo kitų gaunamų valstybinių pensijų, taip išskiriant juos iš kitų tos pačios kategorijos pensijų gavėjų, prieštarauja Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui“, – sakoma Teisės departamento išvadoje.
Parlamento konservatorė Giedrė Balčytytė pastebėjo, kad tokio nevienodo valstybinių pensijų gavėjų traktavimo šiuo metu yra daug. Jos nuomone, reikėtų spręsti šį klausimą sistemiškai, peržiūrint visą valstybinių pensijų sistemą.
„Pavyzdžiui, garbės donoras, kuris nebuvo ugniagesys, gali gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Tačiau donoras, kuris buvo ugniagesys, negali jos gauti. Ar jo kaltė, kad jis buvo ugniagesys? Manau, kad reikėtų peržiūrėti visą valstybinių pensijų sistemą“, – sakė G. Balčytytė.
Projekto autoriaus D. Griškevičiaus duomenimis, per visą nepriklausomybės laikotarpį būtų apie 1,8 tūkst. garbės donorų, galinčių pretenduoti į šią pensiją.
„Tačiau realiai manau, kad tuo galėtų pasinaudoti apie 200–300 asmenų, nes ne visi yra gyvi, ne visi buvo valstybės tarnautojai“, – sakė D. Griškevičius.
Kaip ELTA jau skelbė, jei Seimas pritartų įstatymo pataisoms, teisę į antrojo laipsnio valstybines pensijas turėtų garbės donorai – nepriklausomai nuo kitų jiems priklausančių valstybinių pensijų.
Šiuo metu asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, mokama tik viena jų, išskyrus kai kurias našlių ir našlaičių pensijų rūšis. Pasak D. Griškevičiaus, tai reiškia, kad jei asmuo turi teisę gauti, pavyzdžiui, pareigūno statutinę pensiją ir garbės donoro pensiją, jis turi pasirinkti tik vieną iš jų.
Todėl jis siekia pašalinti dabar galiojantį ribojimą, dėl kurio garbės donorai, jau gaunantys kitą valstybinę pensiją, šiuo metu netenka teisės į garbės donoro pensiją.
