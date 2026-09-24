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Seime – siūlymas uždrausti gyvūnų galūnes suspaudžiančius spąstus

2026-09-24 12:27 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 12:27
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Seimas svarstys siūlymą uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius spąstus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. 

Gyvūnų galūnių spąstai (Aplinkos apsaugos departamento nuotr.)

Seimas svarstys siūlymą uždrausti laikyti, gaminti, pirkti, parduoti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius spąstus bei kilpas medžiojamiems gyvūnams gaudyti. Išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. 

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Ketvirtadienį už šias Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Jonausko pateiktas Medžioklės įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas po pateikimo balsavo 58 Seimo nariai, 2 buvo prieš, o 15 susilaikė. 

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Seimo narys Ignas Vėgėle mano, kad reikia atsisakyti įstatymuose dar užsilikusių archaiškų normų. Jis pasidžiaugė, kad projektu siekiama orių santykių tarp žmogaus ir gamtos.

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Tuo metu liberalas Viktoras Pranckietis mano, kad projektas nėra tobulas, nes draudimas negalios muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. 

Pasak L. Jonausko, naudojimas ir prekyba gyvūnų galūnes suspaudžiančiais spąstais bei kilpomis yra nesuderinama nei medžioklės etika, nei su humaniškumu.

„Tai paprasčiausiais gyvūno nukankinimas. Įkliuvęs į tokius spąstus gyvūnas dažniausiai miršta nukraujavęs, bandydamas išsilaisvinti“,– sako L. Jonauskas.

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Jis pastebi, kad tokie spąstai dažnai naudojami ne tik medžioklėje, bet ir namų valdose.

„Tikrai yra ne vienas atvejis, kai tokiais spąstais žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus – kates, šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus – kiaunes, lapes“, – teigia L. Jonauskas.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas mano, kad viešojoje erdvėje vykstanti prekyba tokiais spąstais tik skatina brakonieriavimą.

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„Skelbimų portaluose galima rasti daugybę skelbimų, kuriuose parduodami gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai. Kol vyks prekyba tokiais spąstais, mes tik skatinsime tokių nehumaniškų priemonių naudojimą. Kilpos, gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai yra pamėgti brakonierių. Tokie praeito amžiaus reliktai turi likti nebent muziejuose“, – mano socialdemokratas.

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L. Jonausko pateiktos ANK pataisos numato, kad bauda už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų ir gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų laikymą, gaminimą, pirkimą ar pardavimą, išskyrus jų eksponavimą muziejuose ir edukaciniuose renginiuose, siektų nuo 600 iki 1 tūkst. 700 eurų.

Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą. 

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