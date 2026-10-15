Seime prisieks Kęstutis Masiulis: parlamente dirbs vietoje Agnės Bilotaitės

K. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų – 2004 m. bei nuo 2008 m. iki 2024 m.
Vilniaus universitete jis baigė fizikos studijas, dirbo mokslinių tyrimų institutuose, dėstė keliuose Lietuvos universitetuose, vadovavo Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakultetui, Viešojo administravimo katedrai.
Politikas taip pat dirbo Valstybės saugumo departamento (VSD) generalinio direktoriaus patarėju, Vyriausybės konsultantu ir ministro pirmininko patarėju, Vilniaus miesto mero pavaduotoju.
Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD) K. Masiulis priklauso nuo 2003 m.
Kaip skelbta, Seimo konservatorių frakcijos narė A. Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių praėjusią savaitę pranešė apie sprendimą atsisakyti parlamentaro mandato, jog įgaliojimai nutrūko trečiadienį.
Nors pasitraukia iš aktyvios politikos, A. Bilotaitė liks TS-LKD nare.
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