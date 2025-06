Saulius Skvernelis: demokratai nepalaikys brangesnio nei 450 tūkst. eurų pirmojo būsto apmokestinimo

Šiam siūlymui pirmadienį pritarė Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).

„Mes laikomės to, kas buvo sutarta koalicijoje. Frakcija mūsų to laikysis. (...) (Balsuosime, kad nebūtų apmokestinamas – BNS) pirmas būstas – tai buvo sutarta koalicinėje taryboje, tai to mes ir laikomės“, – žurnalistams Seime pirmadienį sakė S. Skvernelis.