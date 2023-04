SAM viešai mokys, kaip pas gydytojus registruotis internetu: kviečia gyventojus prisijungti

Jeigu dar nebandėte pas gydytoją registruotis internetu, bet norėtumėte išbandyti šį registracijos būdą, kviečiame susipažinti su internetinės registracijos galimybėmis antradienį, balandžio 18 d., 11 val. per internetinę transliaciją „E. sveikatos galimybės: pas gydytoją registruokimės internetu“. Ši transliacija yra akcijos „Skaitmeninės savaitės 2023“ renginys.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį per IPR IS buvo užregistruota 1,48 mln. vizitų pas specialistus, dar 635 tūkst. kartų buvo registruojamasi pas šeimos gydytojus. Tai daugiausiai registracijų, užfiksuotų per ketvirtį. Kovo mėnesis išsiskyrė aktyvumu – pas specialistus buvo registruotasi daugiau nei pusę milijono kartų, pas šeimos gydytojus beveik 250 tūkst. kartų.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, registracijų internetu skaičius nuosekliai auga, prie to prisideda ir didesnis gydymo įstaigų įsitraukimas, ir didėjantis IPR žinomumas. „Registracijų internetu pas gydytojus sparčiai daugėja – vos ne kiekvienas mėnuo yra rekordinis. Vis daugiau gydymo įstaigų atveria laikus ir jie tampa prieinami pacientams iš visos Lietuvos. Šiai dieniai pacientai jau gali rinktis iš daugiau nei 8000 įvairių specializacijų gydytojų, nuo metų pradžios matome 300 naujų pavardžių. Tai geriausia paskata gyventojams“, – teigia ministras.

REKLAMA

Pas šeimos gydytoją kovo mėnesį internetu savarankiškai registravosi 14,3 tūkst. pacientų, pas gydytoją specialistą – beveik 48 tūkst. pacientų. Tai yra didžiausi iki šiol fiksuoti skaičiai pacientų, kurie pas gydytojus savarankiškai registravosi per nacionalinę internetinę registracijos sistemą.

„Džiaugiamės, kad registracijai pas gydytoją gyventojai vis dažniau renkasi internetą. IPR IS patogi tuo, kad pacientui nereikia vykti į registratūrą ir stovėti eilėje, arba laukti, kol atsilieps telefono operatorius. Internetinėje sistemoje šiuo metu yra daugiau nei milijonas laisvų vizitų, kuriems gyventojai gali registruotis, todėl tikimybė rasti reikalingą gydytoją yra tikrai didelė“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė.

REKLAMA

REKLAMA

Internetinė registracijos sistema pasiekiama adresu https://ipr.esveikata.lt, kur paciento bus paprašyta prisijungti naudojantis elektroninėmis atpažinimo priemonėmis – el. bankininkyste, mobiliuoju parašu ir kt. Pasiekti IPR IS taip pat galima prisijungus prie savo paskyros e. sveikatos portale www.esveikata.lt ir paspaudus nuorodą „Išankstinė pacientų registracija“.

Neturintiems galimybės patiems prisijungti prie IPR IS gali padėti šeimos nariai, kaimynai arba draugai. Nepilnamečius asmenis registruoti internetu gali jų tėvai arba kiti atstovai pagal įstatymą (įtėviai, globėjai ir pan.), kuriems automatiškai suteikiama prieiga prie jų vaikų e. sveikatos paskyrų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pilnamečiai gyventojai gali suteikti kitam asmeniui (šeimos nariui, kaimynui, draugui ir pan.) teisę jam atstovauti IPR IS ir atlikti registracijas pas gydytoją. Tai padaryti galima dviem būdais: • kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad jis sukurtų atstovavimą; • atvykti į artimiausią VĮ Registrų centro klientų aptarnavimo skyrių ir pateikti atitinkamą prašymą.

Atstovavimą galima sukurti ir pačiam, savo e. sveikatos paskyroje pasirinkus meniu punktą „Mano atstovai“. Kuriant atstovavimą visuomet reikia nurodyti asmens, kuris jus atstovaus, vardą, pavardę ir asmens kodą.

REKLAMA

IPR IS leidžia registruotis tiek šeimos gydytojo, tiek gydytojo specialisto konsultacijoms. Prisijungęs prie sistemos, pacientas mato savo šeimos gydytojo priėmimo laikus, o jeigu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, sistema pagal pasirinktus kriterijus pateiks visą sąrašą įstaigų ir specialistų, pas kuriuos galima registruotis su gydytojo siuntimu ar be jo. Matydamas realų gydytojų specialistų užimtumą, pacientas gali rinktis tą gydymo įstaigą, kurioje pas gydytoją pateks greičiau.

Šiuo metu prie IPR informacinės sistemos yra prisijungusios 460 sveikatos priežiūros įstaigos visoje Lietuvoje, kuriose pacientai gali registruotis pas 1460 šeimos gydytojų ir 4612 gydytojus specialistus. Pacientai sistemoje mato vizitų laikus, kuriuos skelbia gydymo įstaigos, gali rezervuoti arba atšaukti priėmimo laiką, stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų istoriją.