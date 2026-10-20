Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Ruoškis į pirtį!“ – paaiškėjo, kaip Lietuvoje buvo vykdoma mirties bausmė

2026-10-20 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje iš viso buvo sušaudyti septyni žiaurūs nusikaltėliai. Jų visų, išskyrus Borisą Dekanidzę, kūnai palaidoti Vilniaus rajone esančiose Karveliškių kapinėse.

Mirties bausmė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (51)

Lietuvoje iš viso buvo sušaudyti septyni žiaurūs nusikaltėliai. Jų visų, išskyrus Borisą Dekanidzę, kūnai palaidoti Vilniaus rajone esančiose Karveliškių kapinėse.

REKLAMA
2

Tiek mirties bausmių įvykdyta iki tol, kol buvo pakeistas Baudžiamasis kodeksas. Vėliau žiauriausiems nusikaltėliams Temidės tarnai tegalėjo atseikėti nebent tik įkalinimą iki gyvos galvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors po kiekvieno sukrečiančio nusikaltimo, visuomenė vėl „sukyla“ ir ragina grąžinti mirties bausmę. Tik mažai žinoma, kaip ta mirties bausmė buvo vykdoma. Apie tai garsiai niekas nekalbėjo. Bet kriminaliniuose archyvuose galima rasti bent jau bandymų aprašyti šio bausmės įvykdymo modelį.

REKLAMA
REKLAMA

(51 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nuteistųjų ir sulaikytųjų platinami Lukiškių kalėjimo vaizdai

Galimas „scenarijus“

Viename 1995-ųjų laikraščio „Akistata“ numeryje rašoma apie mirties bausmę Lietuvoje. Straipsnio autorius pabrėžia, kad pateikiama nuomonė, o ne konkrečiais faktais paremtas mirties bausmės vykdymo „modelis“.

REKLAMA

„Kai teismas paskelbia aukščiausiąją bausmę, nuteistasis, atvežtas į Lukiškių kalėjimą, vedamas į pagrindinio korpuso kairiajame sparne esantį pusrūsį. Šio pusrūsio koridorius grotomis padalintas į dvi dalis.

Pirmoje dalyje yra karcerio kameros. Už įvairius režimo pažeidimus čia laikomi kaliniai iki 15 parų, tačiau dažniausiai karceris būna tuščias. Antrojoje pusrūsio dalyje yra mirtininkų kameros.

REKLAMA
REKLAMA

(119 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Parodė kitokį Lukiškių kalėjimo veidą: slapta darytos nuotraukos atsidūrė „Facebook'e“

Langų juose nėra – tik nedidelės apvalios formos orlaidės. Mirtininkai rengiami kaip ir ypač pavojingi recidyvistai – pilkos spalvos švarkelis ir kelnės. Jei nuteistąjį mirti reikia kur nors išvesti (pavyzdžiui, pas gydytoją ar į pirtį), jam uždedami antrankiai.

Pusrūsis yra saugomas specialaus posto, o prie mirtininkų kamerų gali prieiti tik keli aukšto rango pareigūnai. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, nuteistieji rašo malonės prašymą prezidentui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsakymo į malonės prašymą tenka laukti gana ilgai. Dažniausiai 5-8 mėnesius, o kai kuriems ir ilgiau. Jei Malonės komisija atmeta nuteistojo prašymą, nuosprendis įvykdomas per 8-15 dienų.

Visi kaliniai maždaug kas dešimtą dieną, pagal nustatytą grafiką, yra vedami į pirtį, kuri yra kalėjimo gamybinio pastato pirmajame aukšte. Pirtį sudaro kelios kameros, nusirengimo patalpos atskirtos nuo dušų siena ir geležinėmis durimis.

REKLAMA

(108 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime

Mirtininkai į pirtį vedami po visų kitų, vakare. Sušaudymo diena parenkama taip, kad maždaug atitiktų pirties dienos datą pagal grafiką. Tad, kai paskutinį sykį atsiveria pasmerktojo kameros durys, jis išgirsta: „Ruoškis į pirtį!“.

Tai vyksta tarp 20-21 val. Po to laiptais kylama iš pusrūsio į viršų pagrindinio išėjimo iš korpuso link. Nuo korpuso durų iki pirties yra 50 metrų. Tai ir yra paskutiniai žingsniai mirtininko gyvenime.

REKLAMA

Pačioje kameroje nėra šaudoma, nes nuo cementinių kameros grindų būtų sunku nuplauti kraujo dėmes. Maža to, šūvius gali išgirsti kiti mirtininkai arba karceryje esantys nuteistieji.

Sušaudyti vedamam nuteistajam nesakoma, kam iš tikro jis vedamas į pirtį, nes siekiama išvengti isterijos, šauksmų. Beje, visa bausmės vykdymo tvarka buvo nukopijuota nuo rusų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirtis pasirinkta todėl, kad šniokšiančio vandens bei įjungtos ventiliacijos keliamas triukšmas nustelbtų šūvių garsą. Mirtininkui įėjus į pirtį, jos durys uždaromos. Toliau viskas vyksta greitai – jokių paskutinių norų niekas neklausia. Tik nuaidi budelio šūvis ir viskas. Vėliau įeina gydytojas ir patikrina mirtininko pulsą bei patvirtina mirties faktą“, - rašoma laikraštyje „Akistata“.

REKLAMA

Kas vykdė mirties bausmes?

Mirties bausmės vykdytojų grupę sudarė keturi žmonės. Tai atletiško sudėjimo, aukšto ūgio, megztas kaukes dėvintys darbuotojai. Šaudė paprastai vienas iš šios komandos narių.

Šie vykdytojai nebūdavo specialiai samdomi būtent mirties bausmės įvykdymui. Tie žmonės turėjo savo darbus. Šaudoma būdavo iš „Margolino“ pistoleto. Tai sportinis ginklas, skirtas šaudyti mažo kalibro kulkomis.

REKLAMA

Toks ginklas buvo pasirenkamas dėl palyginti nedidelės šūvio jėgos. Tai reiškė mažiau kraujo, nes kulka, pramušusi kaukolės kaulą, taip ir likdavo mirtininko viduje. Šaudoma būdavo iš priekio bei itin artimo atstumo.

Gydytojui konstatavus mirtį, lavonas nedelsiant būdavo vežamas į morgą. Morgo teismo medicinos ekspertų žurnaluose tokie lavonai nebūdavo registruojami, skrodimas jiems nebūdavo daromas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau kūnai būdavo laidojami kapinėse. Pusmetrinis kuoliukas įkalamas kapo galvūgalyje. Ant kuoliuko tušinuku būdavo užrašoma pavardė, vardas, amžius ir šifras. Po pusmečio tokie užrašai išblunka.

Savaime suprantama, neišblunka tik žudikų aukų artimųjų skausmas. Jokia mirties bausmė nesugrąžins tų, kuriuos jie prarado.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų